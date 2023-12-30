В результате ракетной атаки РФ вечером 30 декабря в Харькове были повреждены сразу три медучреждения.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины и мэр Харькова Игорь Терехов.

"В результате обстрела российскими ракетами пострадали здания трех медучреждений в Харькове. Предварительно ни один из пациентов медучреждений и медперсонал больниц не пострадал", - сказано в телеграм-канале МОЗ.

По данным мэра Первой столицы, удар привел к большим разрушениям.

"Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Будем работать всю ночь, чтобы обеспечить теплоснабжение в повреждённых жилых домах. Много выбитых окон, дверей, повреждений крыш. Всё это нужно оперативно устранить, чтобы люди могли в более-менее нормальных условиях встретить Новый год", - отметил Игорь Терехов.

По его словам, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности гостиница и жилые дома.

Как отметили правоохранители, удар наносился ракетами С-300 с территории Белгородчины.

В общей сложности от обстрела пострадали 19 человек, в том числе иностранный журналист из Великобритании. Из раненых 10 человек госпитализированы, в том числе двое подростков 14 и 16 лет.

Ранее мы публиковали фото разрушенной вследствие вечернего удара по Харькову гостиницы Kharkiv Palace на площади Свободы.

29 декабря после массированной ракетной атаки по Украине в Харькове сообщили о трёх погибших и 11 пострадавших.