Из-за вчерашних российских обстрелов в Херсоне сильно пострадала энергетическая инфраструктура. Без электроснабжения остаются 70% абонентов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, энергетики уже работают. Сейчас они определяют степень повреждения, после чего сразу же начнутся аварийно-восстановительные работы.

"Пока назвать сроки их завершения сложно. Однако специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы скорее восстановить свет", - написал Александр Прокудин.

Напомним, что вчера железнодорожный вокзал Херсона попал под обстрел. Погиб офицер полиции.

Сегодня ночью в Херсоне после ночной атаки дронов поврежден торговый центр и дома.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.

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