В Херсоне после ночной атаки дронов поврежден торговый центр и дома
В Херсоне после ночного удара дронов-камикадзе поврежден торговый центр и многоквартирные дома.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
"Враг ударил по Херсону, там поврежден торговый центр и многоквартирные дома", - говорится в сообщении.
Также произошло попадание в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация о пострадавших уточняется.
Ночью было две волны атак с интервалом в 15 минут. Всего они длились около 7 часов. Силы обороны юга Украины сбили 17 дронов-камикадзе над Одесской, Николаевской и Винницкой областью.
Напомним, что в пригороде Одессы один человек погиб в результате атаки дронов.
Всего Воздушные силы сбили 32 "Шахеда" этой ночью.
Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.
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