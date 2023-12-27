В Херсоне после ночного удара дронов-камикадзе поврежден торговый центр и многоквартирные дома.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"Враг ударил по Херсону, там поврежден торговый центр и многоквартирные дома", - говорится в сообщении.

Также произошло попадание в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация о пострадавших уточняется.

Ночью было две волны атак с интервалом в 15 минут. Всего они длились около 7 часов. Силы обороны юга Украины сбили 17 дронов-камикадзе над Одесской, Николаевской и Винницкой областью.

Напомним, что в пригороде Одессы один человек погиб в результате атаки дронов.

Всего Воздушные силы сбили 32 "Шахеда" этой ночью.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.

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