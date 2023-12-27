Ночью 27 декабря в Одессе в результате атаки дронов есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

В Одесской области враг сосредоточился на атаке областного центра. Всего были уничтожены 12 российских дронов. Силы противовоздушной обороны отработали все враждебные цели.

Обломки сбитых беспилотников упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Там вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.

Один человек погиб, трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток.

Фото последствий атаки дронов в Одесской области

Напомним, что во время ночной атаки "Шахедов" были сбиты 32 беспилотника.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.

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