Ночная атака "Шахедов". Сбито 32 беспилотника
Ночью 27 декабря Украину атаковали "Шахеды". РФ выпустила 46 беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Воздушные силы уточняют, что большая часть несбитых дронов атаковала прифронтовые территории, в частности, Херсонскую область.
Всего было сбито 32 вражеских беспилотника.
Власти Днепропетровской области отмечают, что на территории области было сбито 13 дронов.
Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.
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