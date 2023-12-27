Ночью 27 декабря Украину атаковали "Шахеды". РФ выпустила 46 беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Воздушные силы уточняют, что большая часть несбитых дронов атаковала прифронтовые территории, в частности, Херсонскую область.

Всего было сбито 32 вражеских беспилотника.

Власти Днепропетровской области отмечают, что на территории области было сбито 13 дронов.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.