Анализируем итоги 671-го дня войны в Украине.

"Общество в оппозиции государству". Законопроект о мобилизации

Вчера вечером Кабмин внес в Раду давно обещанный законопроект о мобилизации. Он вызвал эффект разорвавшейся бомбы.

Все основные параметры документа мы анализировали здесь. Если вкратце - он фактически вынуждает тех, кто не хочет служить, уходить на "нелегальное положение". И не только повторяет, но и превосходит по жесткости нормы, которые весной ввели в России (но пока их в РФ не применяют на практике).

Главное - документ обязывает украинских мужчин инициативно идти в ТЦК либо писать туда по электронной почте, если призывник за границей.

Если он этого не сделает, то поражается в правах: у него блокируются банковские счета, водительские права, он не может продать или купить любое регистрируемое имущество. Останавливаются любые соцвыплаты.

Если сделает - то следующим этапом станет вручение повестки уже на службу в армию, уклонение от которой влечет тюремный срок. Причем повестка - еще одна главная новация законопроекта - может быть электронной. То есть получит ее военнообязанный в любом случае.

При этом резко сокращены критерии отбора на службу. К примеру, инвалиды третьей группы, выпали из списка тех, кто получает гарантированное освобождение. Это не значит, что их автоматически мобилизуют. Но, в случае принятия документа, их отправят на медкомиссию, и та может признать этих людей годными к службе.

Иными словами, законопроект реализует идею тотальной военной повинности, которая, как замечают многие наблюдатели, не компенсируется никакими значимыми бонусами. И наоборот - отягчается уровнем коррупции в ТЦК, на который возлагается еще больше полномочий (к примеру, именно военком будет решать, поражать ли уклониста в правах - и здесь можно лишь представить, какой уровень злоупотреблений это может вызвать).

Поэтому уровень негатива в адрес законопроекта в соцсетях со вчерашнего вечера поднялся выше всяких пределов. Он оказался настолько высок, что даже среди правящей партии "Слуга народа" звучало больше критики, чем одобрений, не говоря уже об оппозиции.

По данным СМИ, депутатам Рады от правящей партии "Слуга народа" была дана команда из Офиса президента не комментировать законопроект, а по всем вопросам по нему направлять к военным. То есть, по сути, делать "крайним" за непопулярные меры командование ВСУ во главе с Залужным.

Однако если и был у "слуг народа" такой план, то сам главком на него не повелся. Залужный вышел в телеэфир (что бывает крайне редко) и на все вопросы о законопроекте отвечал примерно одинаково - "это не наша инициатива, это Кабмин и Минобороны". К слову, Залужный раскритиковал одну из ключевых норм законопроекта по послаблению режима службы - обязанность командования отправлять бойцов на отдых в тыл после 6 месяцев на передовой. По мнению Залужного, в нынешних условиях этого гарантировать нельзя. Также он сказал, что еще одну норму законопроекта - о возможности военных демобилизоваться после 3 лет службы - можно реализовать только при условии, если не будет обострения на фронте и появится в достаточном количестве пополнение.

В общем, по итогу формальными ответственными за законопроект, вероятно, станут премьер-министр Шмыгаль, который от имени правительства внес проект в Раду, и министр обороны Умеров - оба прямые ставленники президента Владимира Зеленского.

Президент, напомним, ранее также пытался отмежеваться от планов Генштаба мобилизовать полмиллиона человек - о том, что столько хотят военные, Зеленский заявлял на недавней пресс-конференции. Но Залужный сегодня какое-либо отношение к этой цифре опроверг.

Иными словами, основные ветви власти, отвечающие за войну, от прямой поддержки законопроекта дистанцировались (хотя без них он вряд ли бы мог увидеть свет). Это повышает вероятность того, что в документ перед окончательным принятием внесут существенные изменения.

При этом очевидно, что общий тренд на ужесточение мобилизации все равно будет продолжен. Об этом говорит сам факт подобных предложений от власти.

Другой вопрос - даже если самые скандальные нормы, озвученные вчера, не реализуются, общественный негатив, который вызван их публикацией, вряд ли так легко схлынет.

Народу наглядно показали, чего от него ожидают в плане войны с Россией. И у многих это вызвало резкое отторжение. Не только потому что есть страх погибнуть на войне, но и из-за ощущения, что в обществе полностью ликвидируются какие-либо свободы для простых граждан - на фоне фактической "неприкосновенности" чиновников и политиков.

Как считает экономист Алексей Кущ, принятие законопроекта о мобилизации может перевести общество в оппозицию к государству. Он называет такой риск "недопустимым" в условиях войны, который не получится полностью компенсировать "идеологической накачкой и репрессивным аппаратом".

"Стратегический риск – это "распараллелизация" общества и государства. Значительная часть общества перейдет в "катакомбное состояние", полностью разорвав сети, соединяющие его с государственными институтами", - прогнозирует Кущ.

По его мнению, в результате:

- люди могут начать массово снимать наличные с карт, счетов, депозитов, что приведет к мощному оттоку средств населения из банков;

- увольняться с работы и работать "в черную", из-за чего государство не получит значительную часть налогов с фонда оплаты труда и ЕСВ;

- усилится миграция, в том числе женщин, а желающих уехать незаконно станет так много, что на границах может повториться "штурм берлинской стены" в 1989 году в ГДР;

- люди займутся личным выживанием со сложно прогнозируемыми последствиями. Никто уже не будет думать о волонтерстве, помощи, донатах и т.д.

"К сожалению, некоторые военные деятели продолжают относиться к людям как к математическому биоресурсу, забывая, что знак бесконечности не применяется к демографическим показателям", - резюмирует Кущ.

Ситуация на фронте

Сегодня главком ВСУ Залужный подтвердил захват Марьинки армией РФ и заявил, что города "больше нет".

На брифинге он сказал, что ВСУ отошли из западных окраин города: в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других немного дальше.

"По состоянию на сегодняшний день наши войска еще находятся в северной части. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Но я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует", - сказал Залужный.

Накануне Марьинка исчезла из утренней сводки Генштаба ВСУ - хотя обычно каждый день сообщалось об отраженных там атаках противника.

Украинский военный ресурс Deep State также подтверждает потерю Марьинки.

"Очередные кадры боев на западных окраинах Марьинки фактически свидетельствуют о потере города. Бои идут на северо-западных окраинах города, и говорить, что город не оккупирован, как минимум странно", - говорится в сообщении.

Напомним, что о захвате Марьинки вчера Путину доложил Шойгу. После этого спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что это не соответствует действительности.

На своем брифинге Залужный также допустил, что через 2-3 месяца Авдеевка будет захвачена россиянами.

"Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь "шоу или скорбь" вокруг конкретного населенного пункта. Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам. У противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно – сохраняем людей, а потом отвоюем", - сказал Залужный.

При этом сегодня ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии.

Правда, в минобороны РФ заявили только о "повреждениях", но, как пишут российские военные паблики, корабль, скорее всего, затонул прямо у причала (в сети появились соответствующие фото). До этого он длительное время горел и взрывался.

Россияне заявили, что уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет. Украина это опровергла.

После случившегося РФ объявила в федеральный розыск командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука - по обвинению в "терроризме".

Военные перспективы

Залужный заявил, что следующий год "должен и будет" отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии. По словам главкома, планируется "действовать более эффективно, и самое главное – сохранить людей".

Судя по этому заявлению и по тому, что главком говорил касательно возможности отхода из Авдеевки, он выступает за тактику закрепления по линиям, которые выгодно оборонять, чтобы не нести высоких потерь.

Ранее многие военные аналитики говорили о том, что правильной стратегией для ВСУ было бы контролированное отступление с труднозащищаемых участков - вроде Авдеевки или левого берега реки Оскол (Купянск и Боровая).

"Мы проблемы нашли и нашли где-то, пожалуй, 90% решений этих вопросов, которые необходимо обязательно решить. Мы над этим работаем, и с нами абсолютно согласны наши партнеры", - сказал Залужный.

При этом он уверен, что проблем с оружием у ВСУ не будет, потому что Запад продолжит его поставлять, а также будет увеличено собственное производство.

"Я уверен, что западные партнеры останутся рядом с нами. Что касается нужды, не зависящей от западных партнеров, соответственно, все эти потребности сформированы и находятся в Минобороны, до сих пор живо сейчас обсуждаются и уже некоторые начали реализовываться. Все эти цифры и потребности нами сформированы до конца, и я думаю, что проблем с этим не будет", – сказал главком на брифинге.

При этом западные СМИ продолжают писать, что западная помощь если и будет, то существенно сократится. Что отразится на военных перспективах.

Эксперты, опрошенные американским телеканалом CNBC, предсказывают, что интенсивные бои продолжатся и в следующем году, но "украинские силы вряд ли начнут новые контрнаступления". Россия, скорее всего, "сосредоточится на консолидации территорий, которые она уже захватила".

При этом уходящий год войны "несомненно истощил военные ресурсы Запада и политический аппетит к поддержанию огромных объемов военной помощи Украине". И продолжение финансирования Украины в 2024 году "далеко не гарантировано".

Издание полагает, что на переговоры ни одна из сторон не пойдет.

"И Украина, и Россия вкладывают значительные средства в войну, маловероятно, что будут какие-либо переговоры... Военные аналитики утверждают, что ни одна из сторон не захочет вступать в переговоры, не обладая сильной позицией, чтобы диктовать условия", - говорится в материале.

Поэтому базовый сценарий на 2024 год предполагает продолжение нынешней интенсивности боевых действий, когда ни одна из сторон не может добиться значительного прогресса.

В то же время эксперты считают, что если не начнутся значительные поставки оружия Украине, то переговоры Киева с Москвой неизбежны.

"Конечно, Украина сейчас не хочет вести переговоры... но, учитывая обстоятельства, у нее не будет другого выбора. И тогда также остается вопрос, будет ли Россия готова к переговорам - если появятся признаки того, что Запад перестанет поддерживать Украину, Россия может рассматривать это как возможность для закрепления успехов", - заявил Марио Бикарски, аналитик по Европе и России.

Отставной генерал-лейтенант США Стивен Твитти видит два варианта развития событий: замороженный конфликт и победа РФ в случае снижения поддержки Запада.

"Если не будет явного победителя, возникнет тупиковая ситуация и, возможно, будущий замороженный конфликт. Этот баланс может измениться, если украинцам не будут предоставлены военные запасы и финансирование, необходимое им оборудование и люди. Тогда эта война может оказаться в пользу русских", - заявил Твитти.

Прозвучало сегодня и другое мнение о западной помощи. Экс-помощник президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен заявил, что ее "прикрутили" после неуспеха летнего наступления ВСУ.

"Дополнительное снабжение уже было бы предоставлено, если бы контрнаступление прошло успешнее... Мы привыкли говорить, что Америка любит поддерживать победителя, и я думаю, что, как только контрнаступление пойдет лучше, это проложит путь к существенной дополнительной (помощи)", - заявил Аллен изданию Newsweek.

Но добавим здесь, что, как уже писалось выше, крупных украинских наступлений военные эксперты на ближайший год не предсказывают.

В таких условиях, а также на фоне общественного шока от предлагаемых жестких мер по мобилизации даже люди, которых крайне трудно заподозрить в "работе на Россию" уже предлагают задуматься над тем - а не лучше ли Украине согласиться на заморозку войны по нынешней линии фронта.

Публицист и телеведущий Виталий Портников заявил, что Украине предстоит выбрать - "заморозка" войны сейчас или передача ее следующему поколению в горячей фазе.

"Мы много говорим, что мы не хотим замороженный конфликт, потому что не хотим оставлять войну своим детям и внукам. Это прекрасная фраза, но выбор не такой. Выбор может быть другой: или замороженный конфликт, или мы просто передаем эту войну детям и внукам, не потому что она разморозится, а потому что она будет продолжаться. Потому что вы умрете, а потом ваши дети и внуки, если они вдруг от кого-то родятся, они тоже будут воевать", - заявил Портников.

Он считает, что реальный выбор, который сейчас стоит перед украинским обществом, - хочет ли оно сохранения украинской нации.

"Люди, которые говорят, что все будут воевать, они правы - они могут дождаться ситуации, когда на войну пойдут дети, которым сейчас 10 лет. Им будет условно 25, война будет идти 15 лет и они просто дождутся своего призывного возраста и пойдут воевать. Потому что их родители и дедушки будут калеками", - считает Портников.