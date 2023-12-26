Кабмин вчера внес в Раду законопроект о мобилизации.

Документ называется "Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".

В случае его принятия (а голосование в первом чтении намечено на десятые числа января) он вступит в силу через месяц после публикации (за исключением отдельных положений).

Главная задача законопроекта - увеличит набор в армию. Как заявил недавно президент Зеленский, командование хочет призвать до полумиллиона украинцев на военную службу.

Как сказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, такое количество нужно для восполнения потерь и формирования новых подразделений, потому что ожидания быстрой победы не оправдались и нужно готовиться к долгой войне.

"Сколько людей нужно для пополнения санитарных потерь за год? Сколько нужно для формирования новых подразделений? Приблизительно такое количество. Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война может длиться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, но никто этого не знает. Мы должны готовиться к худшему варианту", - сказал Костенко.

Он заявил, что воевать "должны все", а не "рассказывать об экономическом или каком-то еще фронте". По его мнению, украинцы думали, что скоро будет победа и решили не готовиться к мобилизации, а планы нового масштабного призыва стали "холодным душем".

Мы уже публиковали ключевые выдержки из законопроекта. Рассказываем подробнее, как правительство предлагает ужесточить мобилизацию.

Основные моменты

Снижение нижней планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет (сейчас граждан младше 27 лет можно мобилизовать только по их согласию).

Вводится базовая военная служба для всех граждан младше 25 лет. Базовая военная служба будет длиться до 5 месяцев. Порядок ее проведения должен еще разработать Кабмин.

На сельсоветы, поселковые и горсоветы возложили полномочия обеспечивать организацию призыва граждан, доводить до сведения граждан распоряжение руководителей военных администраций и руководства ТЦК о проведении мобилизации и вызове военнообязанных в ТЦК. Кроме того, сельские, поселковые и горсоветы должны обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты.

Местные госадминистрации получают новое полномочие - оповещать и обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты и в военные части.

Предприятия, организации обязаны обеспечивать оповещение и прибытие граждан, которые призываются по мобилизации.

Во время мобилизации все граждане Украины с 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их ТЦК.

В отношении женщин правила призыва не поменялись - обязательно на воинский учет должны становиться только женщины-медики и фармацевты. Остальные добровольно.

Кому отсрочка?

Отсрочку сохранили для 1 и 2 группы инвалидности, 3 группу убрали (подробнее об этом чуть ниже).

Предусмотрена отсрочка для женщин-военных - если они пребывают в декрете до 3 лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременные женщины.

Отсрочка будет предоставляться действующим депутатам Верховной Рады.

Отменяется отсрочка для получателей второго образования. Остается только для первого (подробнее об этом ниже).

Отсрочка для педработников и научных сотрудников, но только если они работают на полную ставку.

Новые правила брони - бронируются чиновники категории "А". А категория "Б" и "В" - только до 50% от общего количества военнообязаных.

Полный список тех, кто имеет право на отсрочку здесь:

Ответственность за не соблюдения норм военного учета и мобилизации

Граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 30 дней уточнить адрес проживания, номер контактного телефона, электронную почту и другие военно-учетные данные:

в случае пребывания на территории Украины путем прибытия самостоятельно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете или по своему месту жительства или в центр предоставления административных услуг;

в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете.

Также есть еще одно требование, которое касается, по сути, всех мужчин мобилизационного возраста, такое: "военнообязанные в течение 60 дней с даты начала мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления обязаны уточнить свои данные через ТЦК, центр админуслуг или электронный кабинет призывника".

Сейчас мобилизация продлена до 14 февраля 2024 года. А законопроект о мобилизации (если его примут) вступит в силу через месяц после опубликования.

Если за законопроект проголосуют январе, а президент продлит мобилизацию, то все военнообязанные должны будут стать на учет в течение 20 дней после 14 февраля (даже если им не придет повестка).

Полностью список обязанностей здесь:

Для граждан, которые нарушили законодательство о мобилизации и воинском учете, могут быть применены "временные меры". Они вносятся в реестр должников и к ним применяются такие ограничения:

запрет на выезд за границу,

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом,

ограничения в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения,

ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями,

отказы в подписании кредитных договоров,

остановка получения льгот и услуг от государства.

Временные меры будут аннулироваться по сообщению руководителя ТЦК.

Блокировка счетов

В законопроекте есть норма, которая может означать блокировку банковских счетов тех, кто не будет соблюдать нормы о воинском учете.

Статья 20, пункт 1 гласит, что к таковым военнообязанным помимо всего прочего может быть применена норма в виде "ограничения права на использование и распоряжение средствами и и прочими ценностями".

В случае принятия законопроекта опрошенные "Страной" банкиры прогнозируют отток средств со счетов населения.

Правда, они говорят, что для блокировки счетов одного этого законопроекта будет недостаточно. Нужно будет вносить изменения и в другие законы и нормативные акты.

"Оттоки средств со счетов военнообязанных мужчин вероятны. Но, предполагаю, что они начнутся уже непосредственно когда дойдет дело до голосования. Тогда могут пойти снятия в банкоматах и кассах. В день, по правилам Нацбанка, человек может снять 100 тыс. грн или эквивалент (если речь о валютном вложении), а средний вклад физлица колеблется от 200 тыс. грн до 300 тыс. грн. Вот так мужчины за несколько дней все и поснимают, если средства размещены на карточных (текущих) счетах. Проблемы могут быть лишь у тех, кто открывал срочные депозиты, которые нельзя расторгнуть до истечения срока", — рассказал "Стране" заместитель председателя правления одного из госбанков.

"Многие захотят поснимать деньги, а многие докупят биткоинов или других криптовалют на всякий случай, чтобы подстраховаться и спрятать деньги. Люди меньше доверяют банковской системе в такие моменты. Было мнение, что НБУ встанет на защиту банков — исключит ее из военных ограничений. Однако первая разведка показала, что глава НБУ Андрей Пышный не будет перечить военным, так что закон могут и принять. Но нужно будет внести изменение еще и в другие законы, которые регулируют банковскую деятельность и гарантируют неприкосновенность средств на счетах клиентов за исключением случаев с блокировкой или конфискацией по решению суда. Плюс инструкции НБУ. Это займет какое-то время, за которое мужчины свои счета обнулят", - сказал в разговоре со "Страной" председатель правления среднего банка.

Также банкиры прогнозируют расцвет услуг по использованию карт подставных лиц.

"В Украине станет массовым пользование картами третьих лиц. То есть - открытие счетов (или переводы денег на имеющиеся карты) на жен, детей, родителей. А потом еще по друзьям пойдут: по многодетным товарищам, которые не служат или тем, кто был забракован военной медкомиссией по здоровью. А финмониторинг банков с ног собьется со своими расспросами, зачем людям по 5-6 счетов в одном банке (которые пораздают друзьям). Но запретить ничего не сможет. По действующему законодательству, физлицу не ограничивается количество счетов — может открывать, сколько угодно", - сказал "Стране" директор казначейства банка с иностранным капиталом.

Уголовная статья за отказ проходить ВЛК

Вместе с законопроектом о новых правилах мобилизации Кабмин внес в Раду законопроект, которым усиливает ответственность за нарушение правил мобилизации.

Основные моменты:

Нарушение законодательства о военной обязанности - штраф от 34 до 85 тысяч гривен, в условиях особого периода - от 153 до 204 тысяч гривен.

Отказ от прохождения военно-лечебной комиссии - от 3 до 5 лет лишения свободы.

Последний пункт коснется довольно многих людей, которые даже став на учет, как только получаются направление на прохождение ВЛК тут же стараются куда-то исчезнуть.

Электронные повестки

Предусматривается рассылка повесток не только по почте и лично в руки, но и через электронные кабинеты, а также по электронной почте.

Откуда военкомы возьмут данные электронной почты (если военнообязанные не проявят сознательность и не зарегистрируют сами себя в электронном кабинете) не очень понятно.

Как уже писала "Страна", единственная существующая в Украине база, где есть данные электронной почты граждан - это "Дия". Но и там не факт, что электронная почта действительная на данный момент.

Бывший заместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера также обращает внимание на то, что нет реальных механизмов исполнения норм законопроекта об обязанности завести электронный кабинет призывника или же получать повестки по электронной почте.

Военный учет за границей

Мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, будут делать паспорта только по предъявлении военно-учетных документов.

Это касается как внутренних, так и загранпаспортов.

Также они не смогут получить другие услуги, которые оказывают украинские консульства и посольства украинским гражданам.

Призыв инвалидов

Все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе по новому законопроекту будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Причем эта процедура должна повторяться каждые шесть месяцев.

Также будут мобилизовывать инвалидов третьей группы.

Это значит, что на фронт смогут забирать людей с одним глазом, с одним легким, с одной почкой, без стопы или без кисти. А также карликов.

Полный список заболеваний, по которым человеку присваивается третья группа - на скриншотах постановления Кабмина №10 от 2015 года.

И вот отдельные заболевания оттуда:

отсутствие одного глаза, слепота на один глаз

паралич кисти, культя верхней конечности, отсутствие пальцев

культя бедра или голени. Укорочение ноги на 7 сантиметров или более

отсутствие почки, легкого или мочевого пузыря

кастрация у мужчин

неоперабельный дефект челюсти, при котором человек не может нормально жевать и теряет вес

карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин и 120 сантиметров у женщин.

эндопротезе коленного или тазобедренного сустава;

искусственном клапане сердца;

двусторонней мастэктомии.

Помимо отмены отсрочки от мобилизации для лиц с инвалидностью 3 группы, также отсрочки не будет у лиц, чья жена - инвалид 3 группы. В законопроекте предлагается оставить отсрочку только для мужчин, чьи жены имеют 1 и 2 группы инвалидности.

При этом 3 группа инвалидности устанавливается в случае, когда человек не может себя полноценно самостоятельно обслуживать, или если его работоспособность ограничена, как видно из приведенных выше примеров.

Кому дадут право на увольнение со службы

Согласно законопроекту, военный может уволиться через три года беспрерывной службы во время военного положения.

Также в законопроекте содержится норма о праве военных на ротацию после 6 месяцев на передовой. При этом время их пребывания в тылу не может быть менее 2 месяцев.

Кроме того, в течение 6 месяцев после вступления в силу закона увольняются со службы срочники, которые служили на момент начала полномасштабной войны. Но их могут мобилизовать через 6 месяцев после увольнения со службы.

Студенты, получающие второе высшее образование - без отсрочки

Отменяется право на отсрочку для тех, кто получает второе высшее образование (оставляют только для тех, кто получает первое). Напомним, получение высшего образования - один из самых популярных легальных способов получения отсрочки от мобилизации.

Правда, студентам, получающим второе образование, дается право доучиться нынешний учебный год. То есть, потеряют они право на отсрочку не сразу, а в июне 2024 года.

При этом, в документе не установлены возрастные ограничения на получение первого высшего образование.

Например, человек в 50 лет, который не имеет высшего образования может поступать в ВУЗ и получить отсрочку от мобилизации на время учебы.

Сравнение с российским законом

Многие наблюдатели сразу обратили внимание на то, что украинский законопроект о мобилизации очень напоминает российский закон о призыве на военную службу, поправки в который подписал Путин весной этого года.

Причем по факту он вышел даже жестче, чем в России.

За неявку в военкомат в украинском документе предусмотрены "временные меры" - точно такая же формулировка прописана и в российском законе.

Полностью совпадают запреты: - на выезд за границу, - на операции с движимым и недвижимым имуществом - на управление автомобилем, а также получение прав - на получение кредитов. При этом в Украине вводится блокировка банковских карт, а в законодательстве РФ это отсутствует.

Также россиянам не отменяют положенные государством выплаты и льготы, что предлагается в законопроекте украинского Кабмина.

Кроме того, российские власти не вводят ограничений по выдаче паспортов своим гражданам за рубежом (в украинском законопроекте это предусмотрено для лиц, не ставших на воинский учет).

Другое отличие - россияне запрещают уклонистам становиться индивидуальными предпринимателями (данной нормы не предполагается в Украине).



И есть еще одно принципиальное отличие норм украинского законопроекта от тех, что действуют в РФ.

В России санкции и ограничения на человека накладывается после наступления конкретного события - появления повестки для него в электронном реестре. После чего, если он не явится в определенный срок в военкомат, против него начинают принимать меры (при этом выезд из страны запрещают сразу в момент внесения повестки в реестр).

В украинском же законопроекте причины введения санкций сформулированы размыто: "не исполнения обязанностей, обозначенных частью третьей статьи 22".

А "часть третья статьи 22" - это две страницы мелким шрифтом самых различных обязанностей граждан, за нарушение каждой из которых, согласно букве закона, могут быть применены ограничительные меры. Понятно, что это открывает простор для очень широкой трактовки понятия "не исполнения обязанностей", а следовательно - создает условия для давления на людей и вымогательства со стороны сотрудников военкоматов.

И еще один момент. Часто в качестве аргумента в пользу внедрения в Украине подобной системы призыва называется то, что нужно перенимать российский опыт, который позволяет быстро и в большом количестве мобилизовать людей. Иначе РФ в плане численности личного состава быстро перегонит Украину.

Но, на самом деле, в РФ эта система заработает на практике только осенью 2024 года (так недавно распорядился Путин). И хотя Кремль сейчас официально мобилизацию не проводит, но он, очевидно, заинтересован в увеличения числа призывников-срочников, которые являются одним из главных источников пополнения контрактников для войны в Украине и которых уже сейчас можно бы призывать через е-повестки.

Однако российские власти не торопятся внедрять систему "электронного призыва". То есть, даже Путин, имея под рукой куда более управляемую и сильную госмашину, чем существующая в Украине, все ж таки видит определенные проблемы (организационного или социального плана) в ускоренном внедрение новой системы.

Перспективы и последствия принятия законопроекта

Что важно знать об ответственности за нарушение порядка воинского учета по новому законопроекту о мобилизации?

Прежде всего, нужно определиться с тем, что будет пониматься под нарушением.

В законопроекте есть норма, по которой все военнообязанные в течение 20 дней после продления срока мобилизации (ближайшее продление ожидается 14 февраля) должны будут стать на учет либо обновить свои данные.

Означает ли это, что нарушителями автоматически будут считаться все военнообязанные, которые этого в установленный срок не сделают? И как этих нарушителей будут выявлять? Требовать на улице показать документы о воинском учете и, в случае их отсутствия, заносить в базу нарушителей с поражением в правах?

Либо нормы об ответственности за нарушения будут касаться только тех лиц, которым выписали повестки, а они по ним в установленный срок не явились (но и в таком случае нужна некая база, к которой будут иметь доступ все госорганы и правоохранительные структуры, чтоб выявлять нарушителей)?

На эти вопросы пока нет четкого ответа. Но, в любом случае, налицо резкое ужесточение и ускорение ответственности за уклонение от службы - блокирование счетов, ограничение в пользовании транспортными средства, запрет на продажу недвижимости и прочие меры (полный список здесь).

При этом в законопроекте прямо не написано, что это все будет делаться без решения суда, но высока вероятность, что это действительно будет происходить во внесудебном порядке. Иначе эти нормы будут нерабочими (суды, естественно, не смогут выносить миллионы решений по уклонистам). Но по данному вопросу также нужно дополнительное разъяснение.

Так или иначе, но для тех, кто не хочет идти служить, в случае принятие этого законопроекта, главной схемой жизни станет минимизация любых контактов с госорганами и с банками. Грубо говоря, стать "невидимым" для государства.

Для тех, кто находится за границей это сделать проще. Хотя и для них будет некоторой (но решаемой) проблемой, например, обнулить без возвращения в Украину свои счета или перевести с них деньги на доверенных лиц (особенно это касается бизнесменов). Также они не смогут продлить свои украинские паспорта, а потому многие задумаются над ускоренным получением гражданства других стран.

Для тех, кто находится в Украине укрыться от государева ока будет сложнее. Им придется уволиться с официальной работы, обнулить банковские счета и минимизировать перемещения за пределами своего жилья. Либо копить деньги на взятку за признание непригодным к службе. Соотвествующие тарифы наверняка возрастут.

Понятно, что последствия таких мер будут очень масштабными - удар по экономике из-за "выпадения" из активной жизни огромного количества мужчин. Взрывной рост коррупции. Колоссальное социальное напряжение и резкое падение доверия и лояльности ко всем государственным институтам.

И далеко не факт, что при этом будет выполнена основная декларируемая задача законопроекта - увеличить набор в армию.

Поэтому среди депутатов уже раздаются голоса о том, что в таком виде законопроект принимать нельзя. Но окончательное решение, очевидно, будет принимать Зеленский.

В СМИ уже пишут, что депутатам Рады от партии "Слуга народа" дана команда не комментировать законопроект, а по всем вопроса направлять к военным. То есть, по сути, делать "крайним" за непопулярные меры законопроекта командование ВСУ во главе с Залужным.

Впрочем, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая это делает уже открыто, написав несколько постов в Фэйсбук с критиков в адрес главкома ВСУ за включение в законопроект жестких норм. Это указывает на то, что данный документ уже стал предметом внутриполитической борьбы. А следовательно, есть высокие шансы на то, что в нынешнем виде его не примут.