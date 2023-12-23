Война с Россией закончится переговорами, но украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации. Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар в интервью телеканалу "Днепр ТВ".

Он сказал, что у Украины нет такого мобилизационного потенциала как у России, нет столько денег и ресурсов. И если Россия продолжит нынешний темп мобилизации и переход экономики на военные рельсы, она достигнет успеха.

Поэтому украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации и к тяжелой зиме.

"2024 будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые. Я считаю, что эта война закончится, и как любая война в мире, переговорами. Но у нас на них должны быть сильные позиции", - говорит Самовар.

Напомним, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий уверен, что мобилизовать 500 тысяч человек, как предлагает Генштаб, нужно только в ближайшие месяцы. Потом потребуется еще больше мобилизованных.

А спикер Илларион Павлюк считает, что в любом случае наберут в армию нужное количество людей - добровольно или принудительно.

Война в Украине идет уже 668-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.