В Министерстве обороны Украины заявили, что в любом случае наберут в армию нужное количество людей - добровольно или принудительно.

Об этом сообщил спикер ведомства Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

"Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать. Что мы будем делать, говорить: "Извините, мы не хотим защищать страну – ну ладно?" – сказал Павлюк.

Сколько конкретно людей нужно армии, он не уточнил.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Генштаб хочет мобилизовать 500 тысяч человек.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в войне должны принимать участие все граждане Украины, а не только военные.

Напомним, накануне министр обороны Рустем Умеров сообщил, что уехавших из Украины мужчин, годных к военной службе, в следующем году хотят "попросить" явиться в призывные пункты.

Однако в тот же день в Минобороны опровергли информацию о планах призвать в армию украинцев за границей.