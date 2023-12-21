Уехавших из Украины мужчин, годных к военной службе, в следующем году хотят "попросить" явиться в призывные пункты.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в комментарии WELT TV.

При этом он дал понять, что могут быть применены и некие санкции.

"Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно", — сказал он.

При этом трое детей самого Умерова зарегистрированы в США, о чем свидетельствует данные из его декларации за 2022 год.

Напомним, недавно нардеп Марьяна Безуглая предложила рассмотреть идею лишения гражданства тех, кто уехал за границу от мобилизации и не вернулся.

Также мы писали о том, что Украина теряет население из-за войны и уехавших за границу.

Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Сильные бои происходят в районе Новомихайловки - к югу от Марьинки. Россияне продолжают продвигаться к западу и юго-западу от Бахмута, пытаясь создать предпосылки для наступления на Часов Яр. Авдеевский коксохимзавод полностью разбит из-за обстрелов и как промышленное предприятие не подлежит восстановлению.

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