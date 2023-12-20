Анализируем итоги 665-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На передовой из-за потепления усилилась распутица, техника буквально плавает в грязи, судя по видео, которые поступают с фронта.

Украинские и российские военные паблики пишут о том, что сильные бои происходят в районе Новомихайловки - к югу от Марьинки.

Россияне захватили позиции к юго-востоку от села, которое расположено южнее штурмуемой РФ Победы, а также недалеко от трассы, которая ведет на Угледар.

Украинский телеграм-канал Deep State уточняет, что РФ закрепляется на кладбище, ферме и складах под Новомихайловской. Следующий этап - штурм самого села, полагает паблик (российские телеграм-каналы утверждают, что штурм Новомихайловки уже начался). Захват Победы и Новомихайловки позволит россиянам развернуть наступление с северо-востока на Угледар.

Под Авдеевкой российские паблики пишут о захвате ряда позиций в районе Тоненького к западу от штурмуемого города. Вблизи Тоненького находится Орловка, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.

Украина продвижения под Тоненьким не подтверждала. При этом на карте Deep State указано, что к югу от села было наступление российских войск. В целом все источники пишут о постепенном продвижении российских войск на флангах под Авдеевкой.

Глава городской администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил сегодня, что Авдеевский коксохимзавод полностью разбит из-за обстрелов и как промышленное предприятие не подлежит восстановлению.

При этом, судя по всему, АКХЗ остается укрепрайоном украинских сил (почему и подвергается массированным обстрелам).

Также россияне продолжают продвигаться к западу и юго-западу от Бахмута, пытаясь, с одной стороны, вытеснить украинские войска из района Клещеевки и Андревки за линию канала Северский Донец-Донбасс, с другой стороны - создать предпосылки для наступления на Часов Яр, важный укрепрайон на пути к Славянску, Краматорску и Константиновке.

От обстрелов сегодня ночью пострадали Харьков и Херсон.

В Харькове ракеты ударили по территории транспортного депо, которое ранее уже обстреливали. Образовалась огромная воронка, поврежден общественный транспорт. Был сильный пожар.

Под Херсоном прилет был по объекту критической инфраструктуры, где сгорело шесть автомобилей. Также были прилеты по учебному заведению, почтовому отделению, складу и жилому дому.

В целом сообщается, что область за минувшие сутки пережила одну из самых масштабных атак. Ранены 16 человек, в том числе четверо детей. Город с левого берега атаковали одновременно дронами–камикадзе и РСЗО.

Позже Красный Крест заявил, что был уничтожен его склад с гуманитаркой.

Дилемма для Украины

Вчера на своей пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что мобилизации женщин в Украине не будет и озвучил цифры по дополнительному призыву, которые обсуждает власть: до полумиллиона человек.

Сам президент дал понять, что эта цифра огромна, и денег на это пока нет (детальнее цитаты президента - здесь). И если политическое руководство действительно не готово к новой волне крупной мобилизации - а полмиллиона это половина от нынешних Сил обороны - то это автоматически влечет за собой смену стратегии всей войны вообще - отказ от наступательных действий и переход либо к стратегической обороне (что, по факту, и так происходит), либо к переговорам с РФ об окончании войны, против чего выступает Зеленский.

Детальнее о том, какие тогда возникают варианты и что означает это заявление президента - мы разбирались в отдельном материале.

О необходимости смены стратегии пишут и западные СМИ.

Отдельные чиновники Пентагона считают, что Украине в 2024 году надо перейти к стратегии "держать и строить" - отказаться от наступательных планов и сосредоточиться на удержании подконтрольной территории, на ударах дровами и ракетами по тылам РФ, а также на наращивании производства вооружений, "чтобы появилась возможность для содержательных переговоров с Россией в конце следующего года или в 2025 году", сообщает The New York Times.

Вопросы мобилизации

Ну а пока в Раде продолжают готовить законопроект о воинской обязанности, основной целью которого является, несмотря на сомнения Зеленского, усилить мобилизацию.

Сегодня стало известно, что в этом документе ограничат список тех, кто имеет право выдавать повестки.

"Считаю, что повестки должны выдавать только официальные представители ТЦК СП и полицейские + работодатель официально на предприятии. Все. Никаких местных в спортивных костюмах. Отдельно прописали это в законопроекте", - сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Отметим, что военные при этом настаивают на более широкой трактовке.

Сегодня представитель Сухопутных сил Владимир Фитьо заявил, что вручать повестку имеют право представители домоуправления (ЖЭКа или ОСМД). А ранее были заявления, что повестки могут раздавать и через сельсоветы.

То есть, военные за максимально широкий круг лиц, которые могут направить человека в ТЦК.

Что же до работодателей, на которых падает серьезная нагрузка по вручению повесток, то их обяжут лично доставлять в ТЦК своих сотрудников, которые прописаны в другом городе.

По словам Владимира Фитьо, это произойдет, когда электронный реестр военнообязанных "Оберег" будет синхронизирован с другими государственными реестрами. Тогда ТЦК будут видеть, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, а сейчас работает, например, во Львове.

"Тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой формы собственности о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного в ТЦК и СП", - заявил Фитьо.

Также он пообещал, что после синхронизации реестров рейды по общественным заведениям и выдача повесток на блокпостах закончится.

"Как только это заработает – все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, осуществлением оповещения на блокпостах сразу, автоматически отпадут", - сказал спикер Сухопутных войск.

То есть, судя по всему, военкоматы намереваются в скором времени получить полное досье на военнообязанных - включая их номера телефонов, электронной почты и другие данные.

И все это говорит о том, что процесс ужесточения мобилизации разворачивается вне зависимости от тех сомнений, которые высказывал президент вчера на пресс-конференции. Поэтому мужчины массово покидают страну.

Сегодня впервые прозвучала цифра, что ежедневно из Украины выезжает по шесть тысяч мужчин призывного возраста. Из них только 150-200 человек - как волонтеры по системе "Шлях" (при этом известно, что системой пользуются и уклонисты для выезда за границу).

Как сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ Игорь Матвийчук, популярной в последнее время стала схема выезда после заключения брака с многодетными мамами.

Многие уезжают как сопровождающие инвалидов, там тоже есть лазейка - одного инвалида могут несколько раз вывозить разные люди, если подделать акт установления факта ухода.

Еще больший процент уезжающих мужчин имеют справки о непригодности к военной службе. Некоторые даже меняют пол в паспорте - без хирургического вмешательства на теле.

6000 в день - это очень большая цифра. В масштабах года это почти 2,2 миллиона человек. Понятное дело, что далеко не все мужчины, которые выезжают за границу, уклонисты (например, водители грузовиков или реальные волонтеры). Но даже если из этого числа уклонистов половина, то получается цифра в 1,1 млн человек в год. То есть, за несколько лет страну может постепенно покинуть почти весь "мобрезерв" (с учетом уже выехавших к настоящему моменту).

И, в условиях тотальной коррупции, этот поток остановить будет трудно. А чем больше государство будет закручивать гайки по мобилизации, тем больше будет желающих уехать.

При этом западные военные аналитики требуют, чтобы Киев проводит сверхмассовую мобилизацию. По мнению экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, Украина должна мобилизовать максимально возможное число людей - в том числе женщин и тех, кто уехал за границу.

"Им придется улучшить систему призыва, чтобы довести численность до максимума возможного. Просто сейчас у них слишком много мужчин и женщин призывного возраста, слоняющихся по Украине. А они должны быть в армии. И еще тысячи украинцев, мужчин призывного возраста, осели тут, в Германии, Польше, Румынии", - заявил генерал.

Однако в Украине, как видим, на все эти радикальные меры руководство смотрит с опаской - не желая взрыва общественного недовольства и полной дестабилизации тыла. К тому же, есть большой вопрос о том, потянет ли подобный перевод всего общества на военные рельсы украинский госаппарат и бюджет в условиях проблем с получением финансовой помощи из-за границы.

И это также ставит обозначенный выше дилемму о дальнейшей стратегии - уходить в оборону, либо идти на переговоры.

Военные перспективы

Британская разведка рассматривает нынешнюю ситуацию на фронте как "застой" и пишет, что крупный прорыв армии РФ маловероятен.

По данным Лондона, Россия продолжает локальные наступления на нескольких направлениях, но отдельные атаки редко превышают численность взвода.

Из этого можно вывести предположение, что у России, возможно, нет ближайших планов крупномасштабных наступательных операций стратегического уровня. О том же часто говорят и украинские представители.

Если так, то основная цель россиян на этом этапе - истощение ВСУ, которые и так испытывают целый ряд трудностей: с личным составом, оружием и западной помощью, которая все это может покрыть.

Военный обозреватель Bild Юлиан Репке пишет, что западная военная техника, переданная Украине, выходит из строят из-за длительного использования.

"Дело не только в нехватке 155- и 152-мм артиллерийских снарядов - ничего уже не работает. Западные самоходные гаубицы созданы не для настоящей, длительной войны, а лишь для коротких миссий", - пишет журналист со ссылкой на источники в рядах ВСУ.

Так он прокомментировал недавнее заявление замминистра обороны Гаврилюка - о том, что Украина решила компенсировать дефицит артиллерийских снарядов производством дронов.

"Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине было принято решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА", - заявил Гаврилюк.

Отметим, что по данным военных пабликов, под Авдеевкой и на других направлениях ВСУ уже сейчас пытаются компенсировать нехватку снарядов беспилотниками. Производство снарядов сейчас уперлось в свои потолки по всему миру и, к тому же, их массовое производство в Украине запустить трудно. А вот беспилотники делать проще - производство можно развернуть в любом подвале.

То есть, вероятно, возможная стратегия Украины - заменить снаряды дронами.

Владимир Зеленский вчера заявил, что Украина в следующем году произведет миллион дронов. Минстатегпром сегодня уточнил, что речь об FPV-дронах. По данным ведомства, в декабре их производство достигло 50 тысяч единиц в месяц (это 600 тысяч в год).

Дополнительно в следующем году, как ожидается, будет возможность производить более 10 тысяч ударных дронов средней дальности и более тысячи дронов с дальностью свыше 1000 км.

При этом нужно отметить, что дроны не могут полноценно заменить артиллерийские снаряды. Они хороши для ударов по открытым или движущимся целям, а вот "разбирать" укрепления и создавать концентрацию огня для последующего штурма - в этом амплуа беспилотники намного менее эффективны, чем крупнокалиберная артиллерия. Но для целей обороны дроны вполне подойдут.

Правда, как признают и в Украине, россияне сейчас также ударными темпами наращивают производство дронов и сейчас почти на всех фронтах у них в этом виде оружия многократный перевес. Что украинские военные называют одной из главных проблем.

К слову, как писалось выше, наращивание производства оружия является одним из главных советов Запада Украине.

The New York Times приводит оценку украинского военного аналитика Сергея Грабского о том, что с начала вторжения украинское производство обеспечили около 20% потребностей ВСУ. Сейчас эти показатели пытаются наращивать.

Своеобразный совет по увеличению военного производства дал и упомянутый выше Ходжес. Он предложил взять пример с гитлеровской Германии времен Второй мировой.

"Во время войны вполне можно увеличить производство. Даже когда на ваши города падает шквал российских ракет. Просто подумайте, что Германия сделала в 1944 году. Пик производства самолетов для Люфтваффе пришелся на 1944 год. И это после более чем двух лет непрерывных бомбардировок немецких городов ВВС Британии и США", - сказал Ходжес.

Помощь США уходит на каникулы

Демократы и республиканцы в Сенате США выпустили совместное заявление, по которому вопрос помощи Украине переносится на следующий год.

Его подписали глава демократического большинства Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконел.

"Пока переговорщики решают оставшиеся вопросы, мы надеемся, что их усилия позволят Сенату принять быстрые меры по дополнительному документу по национальной безопасности в начале нового года.

В оставшееся в этом году время переговорщики в Сенате и администрации будут продолжать добросовестно работать над завершением своего соглашения", - говорится в совместном заявлении.

"Мы полны решимости удовлетворить потребности на южной границе и помочь союзникам и партнерам противостоять серьезным угрозам в Израиле, Украине и Индо-Тихоокеанском регионе", - добавили сенаторы.

Напомним, в Сенате обсуждают сделку, по которой Байден идёт на ужесточение по миграции через мексиканскую границу, а республиканцы разблокируют финансовую помощь Украине.

При этом данную сделку ещё должна будет утвердить Палата представителей, где у республиканцев большинство, и настроения среди них более радикальные с точки зрения мигрантов.

То есть вопрос уже точно уходит на следующий год, и пока даже непонятно, успеют ли его решить в январе.

Напомним, что и Евросоюз только 1 февраля соберется для решения вопроса по финансированию Украины - там попытаются снова проголосовать за 50-миллиардный пакет, который на этой неделе заблокировала Венгрия.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель допустил, что европейская помощь может прекратиться.

"ЕС оказал Украине в совокупности гораздо большую помощь, чем США, но сейчас встаёт вопрос, будет ли такая помощь продолжаться", - сказал Боррель.

Он призвал "засучить рукава", чтобы не позволить Путину победить в Украине, иначе "европейский проект может быть безвозвратно поврежден". "Европа в опасности", - считает дипломат.