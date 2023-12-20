Вчерашняя большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского сильно отличалась от тех, что он проводил ранее, после начала вторжения. Гораздо меньше "победного" настроения, ответы краткие и, зачастую, неконкретные. Видно, что президент нервничает, срывается на перепалку с журналистами.



Изменения эти произошли на фоне известных событий - отсутствие успехов на фронте, неудача наступления, на которое возлагались большие надежды, проблем с западной помощью, а также нарастающее внутриполитическое и социальное напряжением (в том числе и из-за мобилизации). В этой связи у журналистов было много вопросов по конфликту с Залужным и о планах по увольнению главкома ВСУ. На них президент прямо не отвечал, но и не опровергал, подчеркивая наличие вопросов, на которые должно дать ответ военное командование с намеком, что именно оно несет ответственность за самые "неудобные" темы – ситуацию на фронте и с мобилизацией. То есть, Зеленский, по сути, подтвердил, как минимум, отсутствие полного взаимопонимания с Залужным, которого он назвал "Валерой", сравнив его с Безуглой – мол оба любят писать в соцсетях, делать селфи и собирать лайки.

Но самым важным моментом, безусловно, была тема по мобилизации. С нее пресс-конференция началась и к ней президент возвращался неоднократно.



Зеленский заявил, что командование предлагает призвать в армию до полумиллиона человека, но он эту цифру не утвердил по двум причинам.



Первая - отсутствие предложений по ротации и демобилизации тех, кто давно в окопах. Вторая - мобилизация в предложенном военными формате будет стоить бюджету дополнительно 500 миллиардов гривен и нет пока понимания откуда их взять.



Само по себе то, что президент предал огласке свою дискуссию с военными о планах по мобилизации – беспрецедентно. Обычно такие цифры (и, тем более планы) – это военная тайна.



Поэтому у некоторых наблюдателей сразу возникли сомнения в том, что Зеленский озвучил реальную ситуацию, а не решил сыграть в "доброго полицейского" на фоне недовольства в обществе жесткими методами мобилизации: мол, "военные и Залужный хотят забирать всех поголовно, но я им не даю" (в это же вписывается и отказ Зеленского поддержать мобилизацию женщин). Также есть сомнения в том, что военкомы вообще в принципе способным набрать столько людей в армию в условиях тотальной коррупции и массового уклонения от службы.



Но если допустить, что Зеленский сказал все как есть на самом деле, то из этого следуют важные выводы.



Прежде всего, стоит сказать, что чисто военная логика в предложении призвать до полумиллиона человек есть - в нынешней войне основная ударная сила в наступлении это пехота. И, чем больше пехоты, тем больше шансов на продвижение.

При этом подобная тактика - это очень большие потери личного состава и очень большие деньги на содержание армии.

И если Зеленский считает, что Украина не готова к таким жертвам и издержкам, то встает вопрос о том, как дальше продолжать войну.

Тогда нужно снимать задачу идти в наступление "до границ 1991 года" и уходить в глухую оборону имеющимися силами (что, по факту, сейчас уже и происходит). Или начинать переговоры с Россией об окончании войны. Но эти переговоры, как заявил сам президент на пресс-конференции, он считает неактуальными.

При этом вариант ухода в оборону также порождает вопросы – какие цели в таком случае? Тянуть время в надежде на то, что когда-нибудь в России закончатся солдаты или наступит внутренняя смута и развал армии? Или расчет на то, что западные союзники колоссально нарастят производство неких качественно новых видов вооружений, которые позволят ВСУ одержать победу малыми силами? Или что НАТО напрямую вмешается в войну на стороне Украины? И есть ли уверенность, что время в такой войне "на истощение" работает на Украину и что условия окончания войны через, например, год будут выгоднее, чем могли бы быть сейчас? Или они окажутся гораздо хуже?



Зеленский по этому поводу ничего не говорил. Хотя, возможно, он уже знает ответы на эти вопросы. Только пока не готов их озвучить.