Владимир Зеленский на пресс-конференции ушел от ответа на вопрос, почему народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая критикует главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Президент заявил, что у него "нет времени" разбирать споры в соцсетях.

"Я не занимаюсь комментами в Фейсбуке, у меня нет времени на ежедневные лишние безрезультатные диалоги. Что касается Марьяны, Валеры, у них есть еще несколько людей — очень сложно. Они все очень любят комментировать и лайкать в Фейсбуке. Это сложные вопросы. Мне кажется, нам всем нужно давать ежедневный результат государству, а селфи успеем", - сказал Зеленский.

Вероятно, в последнем предложении Зеленский намекнул на селфи Валерия Залужного, которые тот публиковал в Фейсбуке и которые вызвали возмущения Марьяны Безуглой.

По поводу одного из снимков главкома в компании члена Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Даны Яровой нардеп возмутилась тем, что "у генерала есть время на даму, но генерал ни разу не был ни в одном ТЦК и СП".

Мы разбирались в отдельном большом материале, что стоит за непрерывными нападками Безуглой на Залужного, каковы их цели (дискредитация военного командования с целью перенести на них ответственность за проблемы на фронте либо подготовка почвы к отставке главкома ВСУ) и какие будут их последствия.