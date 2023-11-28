Вокруг отношений между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским нарастает напряженность.

О том, что имеет место конфликт на прошлой неделе подтвердил сам Зеленский, который в интервью The Sun призвал Залужного и прочих военных не заниматься политикой, так как это "не ведет к единству нации".

"Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка", - заявил глава государства в интервью The Sun.

А в воскресенье началось обострение конфликта в связи с заявлением замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой ("Слуга народа", СН), которая обвинила военное командование и лично Залужного в отсутствии плана войны на 2024 года и призвала к его отставке. А затем посвятила критике главкома еще несколько постов на протяжении последних дней.

Это вызвало большой резонанс и скандал. Большое количество ЛОМов, политиков, блогеров и обычных украинцев возмутились "наезду" Безуглой на Залужного, который восприняли как попытку подорвать веру народа в ВСУ и в победу.

Также возник большой и, с политической точки зрения, ключевой, вопрос - атака со стороны Безуглой на Залужного это самодеятельность нардепа, известной своей эмоционально-психической нестабильностью, либо это начало большой кампании Офиса президента против отставкой главкома ВСУ?

Часть "слуг народа", включая представителя президента в Раде Федора Вениславского, осудили Безуглую и поддержали идею убрать ее с поста заместителя комитета по обороне.

Однако, нужно понимать, что внутри СН есть много групп влияния. Но имеет значение лишь реакция тех лиц, которые ориентируются на президента и главу его офиса Андрея Ермака.

А с их стороны на данный момент никаких оценок или решений в отношении Безуглой пока не озвучено. Нет заявления по этому поводу ни ОП, ни фракции "Слуги народа".

Более того, еще за два дня до того, как нардеп опубликовала свой пост с призывом к отставке Залужного, на тему отсутствия плана у командования ВСУ высказался глава фракции Давид Арахамия.

А это фактически прямо указывает, что претензия к военным по поводу плана войны - это тема не отдельно взятой Безуглой, а команды президента в целом.

Другой вопрос - какая цель этой кампании? Дискредитация Залужного и военного командования с целью перенести на них ответственность за проблемы на фронте и провал наступления (и, соответственно, снять ее с президента и политического руководства), либо подготовка почвы к отставке главкома ВСУ?

В этих и других вопросах разбиралась "Страна".

Плана нет

Слова Зеленского The Sun о том, что Залужному не стоит заниматься политикой, оставаясь военным руководителем, показали, что напряженность по линии "ОП - главком" сохраняется, несмотря на заверения в обратном. Залужный до сих пор не признавал публично наличия у него политических планов.

Однако в политкругах уже давно обсуждаются варианты развития событий, если главком таки решится стать политиком и, более того, будет баллотироваться в президенты, создав конкуренцию Зеленскому. Более того, ходят упорные слухи, что ряд групп влияния готовы поддержать Залужного в разном политическом качестве. Главком же выступает на страницах прессы крайне редко и только на военные темы. Впрочем, недавние его статья и интервью журналу The Economist, несмотря на военную тематику, имели серьезный резонанс в политический кругах, о чем "Страна" писала.

И разговоры о возможном политическом будущем главкома только усилились. Был ли реакцией на них призыв Зеленского к Залужному, опубликованный в The Sun, остается только догадываться.

А далее на главкома повела новую атаку зампредседателя "оборонного" комитета Рады Марьяна Безуглая (СН). Раньше она уже осуществляла "пристрелку": то недоумевала по поводу того, что Залужный пишет во время войны кандидатскую диссертацию, то предложила ввести "сухой закон" в руководящем армейском звене, призвав высшее военное руководство показать в этом деле личный пример (некоторыми это было воспринято как намек генералитету во главе с главкомом).

Однако настояний взрыв произвел пост об отсутствии плана военных действий на 2024 год у главкома. Сославшись на "непубличную дискуссию" с военными, Безуглая написала в посте, что Залужный "не смог предоставить план". Вместо этого военное руководство заявило, что "им нужно забирать (то есть мобилизовать - Ред.) не менее 20 тысяч граждан в месяц".

По словам Безуглой, "эта проблема нарастала летом, как на Ставке, так и в парламенте при планировании бюджета на 2024 год".

"Эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало и сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти", - заявила народный депутат.

Этот пост вызвал очень серьезную критику, в которой звучало, например, обвинение в выдачи мобилизационных планов украинской армии. Однако Безуглая продолжила обвинять высшее военное руководство.

Так, в новом посте на своей странице в Facebook она утверждает, что председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли якобы в 2021 году (то есть до начала полномасштабного вторжения России - Ред.) предлагал украинскому командованию минировать границы. "Но главком настолько спорил, что некоторое время отказывался общаться с американскими партнерами", - настаивает Безуглая.

Она также говорит, что в 2022 году на заседании "оборонного" комитета Рады Залужный говорил, что дроны армии не нужны, поэтому-де их закупили в минимальном количестве. А Зеленский, мол, имел "безграничную веру" в военных, поэтому с ними согласился.

Более того, в этом посте Безуглая обрушилась с критикой на генералитет как таковой, назвав его "кастой", которая не пускает в свои ряды новых людей, а за время войны получила "огромное состояние и власть".

"Это тот слон, которого мы не видим в том числе из-за страха, что наша зона комфорта столкнется с суровой реальностью, что Богов нет. Мы должны менять армию, чтобы победить", - пишет народный депутат, возлагая ответственность за провал контрнаступления на руководство ВСУ.

Также она заявила, что на различных встречах, в том числе и с гражданскими активистами, Залужный якобы постоянно пытается переложить вину за все сложности на Офиса президента.

Сам Залужный обвинения в свой адрес со стороны Безуглой до сих пор не комментировал.

В 2022-м году Марьяна Безуглая (крайняя слева) делала совместные фото с Валерием Залужным. Фото: facebook.com/m.bezuhla

Торпеда а ля Жириновский

Исходя из серьезности обвинений, сразу встал вопрос: по собственной инициатива говорила Безуглая, или атака на Залужного велась с ведома (а может и по указанию) Банковой.

Второго мнения придерживаются представители оппозици. Например, народный депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

В своем Telegram-канале она написала, что "кукловоды с Банковой протестировали (с помощью Безуглой - Ред.) намерения "набросить" на главкома".

Главный довод в пользу того, что ОП дала согласие на обвинения против Залужного - то, что Безуглую не одернули на Банковой.

Журналист Юрий Николов назвал Безуглую в своем посте в Facebook "торпедой" против Залужного, а ее роль наподобие той, которую при Путине играл лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Вот так и выглядит подготовка информационного поля для сноса Залужного с созданием ему имиджа мясника (видимо, из-за планов по мобилизации - Ред.). Ему, а не Сырскому", - пишет Николов, намекая на слухи о разногласиях между Залужным и командующим Сухопутных войск генералом Сырским, которого считают близким к Банковой.

"Марьяну защищают Арахамия (глава фракции СН в Раде Давид Арахамия - Ред.) и часть "слуг" с одной стороны, а ОП - с другой", - говорит "Стране" источник среди членов "оборонного" комитета Рады.

Политолог Руслан Бортник в разговоре со "Страной" также выразил мнение, что Безуглая пользуется поддержкой "хотя бы части команды власти".

"Иначе она бы уже понесла политическую и юридическую ответственность за свои заявления. Но осуждений со стороны ключевых представителей власти нет. Выходит: ее позиция разделяется или считается полезной хотя бы частью команды", - комментирует эксперт изданию.

На то, что действия Безуглой могут координироваться с Банковой указывает и то, что еще за два дня до ее поста на ту же тему отсутствия у военных плана высказался и глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия.

В ходе интервью у него состоялся такой разговор с Натальей Мосийчук:

"- Нужно рассчитывать на свои ресурсы. Если взять сейчас план войны, его, кстати, мы ждем на комитете уже много времени. Говорю, ну смотрите, мы не военные, мы общественный контроль, гражданский, демократичный контроль.

- А кто должен вам план войны?

- Генеральный штаб должен составить планирование.

- Залужный?

- Ну я не знаю, Залужный, Шаптала (начальник Генштаба - Ред.), все военные начальники. Я сейчас не о персоналиях, а об институции. Институция говорит: "Я хочу воевать в следующем году так, мне надо столько человек, столько человек мне нужно отпустить, потому что они столько воюют, что уже не могут. И нам нужно столько денег.

- И такого плана у них нет?

- Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле".

Что означает кампания против Залужного

Наиболее важный вопрос - что значит эта кампания?

Ответов может быть два.

Первое - дискредитация Залужного и военного командования, чтоб переложить на них, а не на президента ответственность за проблемы на фронте. Отметим, что до сих пор ВСУ пользуется наибольшей степенью доверия среди всех госструктур. И этот уровень выше, чем доверие к президенту. Соответственно, та часть украинцев, которая задумывается, почему нет успехов на поле боя, в большей степени склонна винить в этом Зеленского, а не Залужного, чему способствует и масштабная информкампания, которую ведут по этому поводу многочисленные политические противники президента.

Поэтому, по одной из версий, заявления Безуглой можно расценить как начало кампании по "десакрализации" командования ВСУ. Чтоб продвигать линию о системных проблемах в украинской армии, которые не решаются из-за позиции "косной генеральской касты" во главе с Залужным.

Однако, как показала общественная реакция на высказывания Безуглой, очень многие украинцы такую трактовку отметают сходу. Причем даже на подсознательном, эмоциональном уровне. На фоне тяжелой ситуации на фронте и затянувшейся войны, для многих людей вера в ВСУ становится основой их веры в победу и в лучшие перспективы. Кампания же против командования армии разрушает эту веру, а потому сходу и воспринимается в штыки. Тем более, когда ее главным спикером стала Безуглая - нардеп, с мягко говоря, неоднозначной репутацией.

Вторая версия - Офис президента собирается отправить главкома в отставку и готовит почву под нее. Хотя и в данном случае странно, что решили в качестве "торпеды" запустить именно Безуглую, заявления которой сейчас скорее работают в плюс главкому, а не команде президента. В конце концов Зеленский просто может в любой момент уволить Залужного (если он это намерен сделать) без всяких информационных раскачек, а кампанию с объяснениями такого шага запустить сразу после этого.

Другой вопрос, если увольнение главкома ВСУ для президента требует проведение некой подготовительной работы. В том числе, и с западными партнерами. В таком случае, он может действительно попытаться предварительно создать негативное поле против главкома.

В Раде предполагают, что заявления Безуглой - часть более обширного плана.

"Безуглая это (нападки на Залужного - Ред.) делает не просто так. Задача - заставить главкома публично оправдываться, с чем потом можно будет отдельно "играть", - говорит "Стране" один из нардепов-членов оборонного комитета Рады.

В целом, эти противоречия и конфликты, становящиеся все более явными, усиливают напряженность в обществе.

Чем дальше идет кампания против Залужного, тем в большей степени он сам, не сделав даже ни единого политического заявления, становится неким знаменем и символом для тех, кто хочет перемен в стране на фоне созданных властью, но неоправдавшихся, ожиданий скорой победы. И есть немало сил, которые готовы встать под знамя Залужного.

Собственно, это и создает риск перехода нынешних скандалов к острому внутриполитическому кризису.

Развитие событий будет зависеть от трех ключевых факторов.

Во-первых, от позиции самого Залужного, который до сих пор подчеркнуто избегает любых политических комментариев и полемики со своими оппонентами. Начнет ли он действительно путь в политику? Будет ли он делать публичные заявления против команды президента, отвечать на обвинения в свой адрес? Либо категорически откажется от любой политической деятельности даже в случае, если Зеленский его уволит?

Во-вторых, от ситуации на фронте. Чем тяжелее она будет для ВСУ, тем выше вероятность радикализации конфликтов внутри военно-политического руководства страны. И наоборот.

В-третьих, от позиции западных партнеров, которым, с учетом их роли в поддержке военных усилий Украины, в любом случае принадлежит один из главных голосов при принятии любых решений, связанных с войной и не только.