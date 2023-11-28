У военного командования Украины нет плана войны на следующий год, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В ходе интервью с Натальей Мосийчук у них состоялся следующий разговор:

"- Нужно рассчитывать на свои ресурсы. Если взять сейчас план войны, его, кстати, мы ждем на комитете уже много времени. Говорю, ну смотрите, мы не военные, мы общественный контроль, гражданский, демократичный контроль.

- А кто должен вам план войны?

- Генеральный штаб должен составить планирование.

- Залужный?

- Ну я не знаю, Залужный, Шаптала (начальник Генштаба - Ред.), все военные начальники. Я сейчас не о персоналиях, а об институции. Институция говорит: "Я хочу воевать в следующем году так, мне надо столько человек, столько человек мне нужно отпустить, потому что они столько воюют, что уже не могут. И нам нужно столько денег.

- И такого плана у них нет?

- Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле".

Отметим, что эти слова прозвучали на два дня раньше скандального заявления депутата СН Марьяны Безуглой, которая тоже сказала, что у военных нет плана, и призвала Залужного к отставке. Что может указывать на то, что заявления Безуглой это не ее самодеятельность, а отражение позиции команды президента.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в начале ноября говорил, что такой план есть.