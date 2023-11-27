Народный депутат Марьяна Безуглая продолжает критику главкома Залужного. Она обвиняет его в перекладывании ответственности на Офис президента.

"Правило Главкома N1. В любой некомфортной ситуации перекладывай вину на ОП. Все равно кто проверит, а посочувствуют. Как во время совещаний с генералами, так и приглашай побольше гражданских отдельно и жалуйся, что это все ОП, они будут исполнены радости быть "посвящёнными" и распространять нарративы. Помню, как Главком мне доказывал, что он не может сменить в должности генерала-феодала Ткачука, потому что ОП. Бедный, не контролирует собственные ВСУ. Железный генерал, но Ткачук нельзя", - пишет Безуглая.

Потом она заявила, что "своим" Залужного считает "Европейская солидарность" Порошенко. Так она прокомментировала инициативу Ирины Фриз уволить Безуглую с должности замглавы комитета Рады по обороне.

И закончила серию публикаций цитатой Эрих Мария Ремарк: "Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы". Некоторые пользователи после этого уже переиначили фамилию писателя: "Эрих Марьяна Ремарк".

Тем временем на саму Безуглую уже подали заявление в СБУ за ее заявления против Залужного. Это сделал один из лидеров партии "Демократическая сокира" Юрий Гудименко.

Напомним, после скандального поста Безуглой с призывом к отставке главкома ВСУ в Раде предложили снять нардепа с должности замглавы комитета нацбезопасности.