В Украине начали комментировать заявление народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой с призывом к отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Известный активист, близкий к западным структурам, основатель организации StateWatch Александр Леменов пригрозил Владимиру Зеленскому военным переворотом.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Что можно сказать о таком стиле коммуникации? Мне не хватает слов, чтобы описать… Они доиграются. Мы потеряем еще территории. Но не все, далеко не все. А в Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную.

Однако я категорически против подобного стиля дискуссии. Некоторые забывают, кто держит фронт. Не нардепы, а Вооруженные силы Украины", - написал Леменов, комментируя пост Безуглой.

Напомним, нардеп обвинила Залужного в том, что у него нет плана войны на 2024 год и потому должен уйти в отставку.

"Да, главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц", - написала она.

Подробнее о том, что значит заявление Марьяны Безуглой, мы анализировали в итоговом материале за воскресенье.