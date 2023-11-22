Вчерашняя десятая годовщина Евромайдана ознаменовалась новым витком обсуждения угрозы внутренней дестабилизации в Украине.



Тон дискуссии задал президент Владимир Зеленский.



В своем обращении по случаю годовщины он заявил о недопустимости внутреннего раскола, "когда на смену государственным деятелям приходят политиканы".

"Когда борются за кресла, а не за людей, когда собственное эго становится важнее собственной страны, когда не стоят до конца и к статусу "лидер", "глава", "гетман" добавляется приставка "в эмиграции", - предупредил Зеленский.

А в интервью газете The Sun он вновь вспомнил о "Майдане-3", который, по его утверждению, готовит Россия.



"Операция называется "Майдан-3". Она призвана сменить президента", - сказал Зеленский.



В этом же интервью он впервые признал наличие конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным.



На фоне непростого положения на фронте и проблем с военной и финансовой помощью западных союзников все это создает ощущение приближения серьезных перемен в Украине.



На данный момент можно выделить три ключевые проблемы.



Первая – завышенные ожидания от наступления ВСУ, которые создавала украинская власть. Они не оправдались. О тупике на фронте говорит Залужный. А Зеленский призывает готовиться к длительной войне, в то время как среди украинцев нарастает от нее усталость, а вместе с ней наблюдается рост числа сторонников скорейшего прекращения боев на условиях перемирия по линии фронта (публично об этом говорит пока только Алексей Арестович, непублично - куда больше людей). Этот диссонанс создает целый букет угроз, начиная от возможности внутренней дестабилизации и заканчивая пассивной деморализацией общества, когда мужчины прячутся от мобилизации или бегут за границу, бизнесмены выводят из страны деньги, а чиновники, силовики и различные контролирующие органы грабят как в последний день. Также это накладывается на разогрев политической ситуации, который спровоцировала сама власть, активно намекавшая на возможность проведения выборов в марте следующего года. В чем многочисленные противники Зеленского внутри страны и за ее пределами увидели возможность сменить президента, тем более, что уже есть и потенциальная альтернатива ему: Валерий Залужный. И хотя последний еще ни разу даже намеком не указал на свои политические амбиции, он уже становится знаменем всех сил, которые хотят перемен. Зеленский быстро увидел и оценил эту угрозу, а потому и заявил, что выборы во время войны проводить нельзя. Однако это не снимает всех перечисленных выше проблем, которые могут вылиться в ту или иную форму обострения, о чем, собственно, говорит и сам Зеленский, заявляя о "Майдане-3" с целью отстранения его от власти. Впрочем, у президента есть шансы удержать ситуацию под контролем, используя страх общества перед фатальными последствиями потрясений во время войны и аналогичные опасения западных союзников. Но только при условии решения двух других базовых проблем: военной и финансовой.



Вторая, военная, проблема проистекает из меняющегося не в пользу Украины баланса сил на фронте. Трудности с пополнением украинской армии новобранцами (а также с мотивацией мобилизованных в недавнее время), недостаточные (в сравнение с потребностями) поставки оружия. И, с другой стороны, разворачивание военного производства в РФ, постепенное обучение ее армии навыкам современной войны и пополнение резервов, которые Россия может резко нарастить в случае проведения новой волны мобилизации после выборов президента весной 2024 года (такие слухи, хотя официально и опровергаемые, ходят уже давно).

Но эти проблемы сейчас для Украины не носят фатальный характер. Даже если российская армия сможет захватить, например, Авдеевку или Марьинку, это не будет означать краха фронта и разгрома ВСУ. Бои продолжатся на новых позициях. Украинская армия может перейти в активную оборону, действуя так же, как россияне в ходе наступления ВСУ летом этого года. Появление у Украины дальнобойных ракет и самолетов тоже бесследно не пройдет. Другой вопрос, что подобная тактика не позволит выполнить задачу освобождения территорий в границах 1991 года. Также непонятно, как долго украинская армия сможет в таком режиме воевать, поддерживая в своих рядах боевой дух, а главное – как долго сможет пополняться людьми и оружием. С оружием вопрос отчасти решаемый даже без достаточной западной поддержки: массовое производство отдельных его видов (например, беспилотников) можно наладить и внутри Украины. Но только при условии, если будут деньги. А деньги - это третья ключевая проблема.



Проблема с деньгами заключается в том, что Запад, сталкиваясь с грузом экономических проблем и давлением огромной, ранее напечатанной денежной массы (на что накладывается еще и политическое противостояние внутри США), дает понять Украине, что финансовый поток будет сокращаться. И что Киеву следует искать внутренние резервы наполнения бюджета. Но для украинской власти эта проблема нерешаема в принципе. Налоги в Украине не умели толком собирать и до войны (как из-за коррупции, так и из-за общей слабости и неэффективности госаппарата). И тем более не смогут собирать во время войны, когда экономическая активность в значительной степени парализована. Госаппарат после 24 февраля не стал более эффективным и менее коррумпированным. Но смог переложить многие свои функции на другие плечи. В том числе функцию наполнения бюджета: огромную часть расходов закрывали западные союзники. И если вдруг этот поток прервется или сильно сократится, то проблему не решить быстро, даже если у власти вдруг окажется украинский Ли Куан Ю. И уж точно не решить во время войны, когда по любому предприятию может прилететь ракета. Отчасти бюджетные проблемы можно купировать за счет резкой девальвации гривны, но у этого шага будет огромное количество побочных негативных и экономических, и социальных эффектов. Поэтому то, каким образом будет решен вопрос с продолжением финансовой помощи Запада, будет иметь определяющее значение.



В любом случае, нынешней проблемный этап для Украины не пройдет бесследно и перемены будут. Вопрос – какие.



Это может быть ужесточение внутренней политики Зеленского под знаменем борьбы с "Майданом-3", окончательное подавление любой оппозиции (включая армейскую).



Это может быть, наоборот, ослабление позиций Зеленского и усиление прямого влияния Запада на внутреннюю, военную и кадровую политику. А возможно, даже и смена власти в Украине.



Это может быть и отказ от курса на войну до границ 1991 года и заключение перемирия по линии фронта, если на это будет к тому моменту согласна Россия. Вероятность такого варианта пока небольшая, хотя и не нулевая.



Но определяющее значение будет иметь позиция западных союзников. Если они примут точку зрения, согласно которой сохранение стабильности в государстве во время войны превыше всего, это позволит Зеленскому укрепить свою власть. Но если все нынешние проблемы с поставками оружия и с деньгами – это побуждение со стороны Запада к неким серьезным переменам в Украине, то сценарий будет совсем другой.