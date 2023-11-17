Пентагон имеет в своем распоряжении все меньше средств для финансирования ВСУ.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, сейчас у Пентагона в бюджете около $5 млрд для продолжения поставок оружия Украине. Однако объем средств, зарезервированных для пополнения запасов американских вооруженных сил, составил всего $1,1 млрд, подчеркивает издание. В результате пакеты военной помощи сокращаются. Пакеты, об отправке которых объявляют примерно раз в две недели, составляют от $300 до $500. А помощь, о которой было объявлено 3 ноября, составила всего $125 млн, отмечает газета.

Хотя администрация президента США Джо Байдена обещала продолжать оказывать помощь Украине, нового предложения по финансированию, возможно, придется ждать до нового года, пишет WSJ.

В том же материале The Wall Street Journal писала, ссылаясь на европейских чиновников, что ЕС не сможет заменить американскую помощь Украине.

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете США без помощи Украине. Документ также не содержит помощь для Израиля.