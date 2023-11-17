ЕС не сможет заменить американскую помощь Украине - The Wall Street Journal
Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на европейских чиновников, пишет, что ЕС не сможет заменить американскую помощь Украине.
"Высокопоставленные европейские чиновники заявляли, что помощь США жизненно необходима Украине, а в регионе (Европе) не смогут заменить американское финансирование и военную технику", - пишет издание.
Европа заявляет о намерении продолжать поддержку Украины в ближайшие месяцы даже при сокращении помощи от США.
По словам европейских чиновников, для них главное, чтобы Украина подержалась до выборов в США в ноябре 2024 года не ослабленной.
Напомним, что Байден подписал закон о временном бюджете США без помощи Украине.
При этом СМИ пишут о том, что в США не одобрят помощь Украине как минимум в течение ближайшего месяца.
Также мы писали о том, что СМИ пишут, что спецпредставитель президента США в беседе с Зеленским намекала, что помощь может прекратиться.
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