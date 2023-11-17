Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на европейских чиновников, пишет, что ЕС не сможет заменить американскую помощь Украине.

"Высокопоставленные европейские чиновники заявляли, что помощь США жизненно необходима Украине, а в регионе (Европе) не смогут заменить американское финансирование и военную технику", - пишет издание.

Европа заявляет о намерении продолжать поддержку Украины в ближайшие месяцы даже при сокращении помощи от США.

По словам европейских чиновников, для них главное, чтобы Украина подержалась до выборов в США в ноябре 2024 года не ослабленной.

Напомним, что Байден подписал закон о временном бюджете США без помощи Украине.

При этом СМИ пишут о том, что в США не одобрят помощь Украине как минимум в течение ближайшего месяца.

Также мы писали о том, что СМИ пишут, что спецпредставитель президента США в беседе с Зеленским намекала, что помощь может прекратиться.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.

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