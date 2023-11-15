Комбинированный пакет национальной безопасности, включающий помощь Израилю, Украине, Тайваню и укрепление американской границы, будет рассматриваться Палатой представителей США после Дня благодарения (то есть после 23 ноября).

Об этом заявил лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер, сообщает CNN.

"Я очень сильно хочу, чтобы все четыре запроса президента Джо Байдена были одобрены – по Украине, Израилю, гуманитарному и индийско-тихоокеанскому. И мы будем очень настойчиво работать, чтобы этого добиться", – отметил Шумер.

Ранее стало известно, что временный бюджет Штатов в Конгрессе готовятся принимать без помощи Украине и Израилю.

Кроме того, лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл поддержал временный бюджет без пакетов для Украины и Израиля. Предложение принять такой временный бюджет во избежание "шатдауна" сделал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Отмечалось, что в Белом доме назвали законопроект спикера "несерьёзным".

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