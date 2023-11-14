Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл поддержал временный бюджет без пакетов для Украины и Израиля.

Об этом сообщает газета The Hill.

По данным газеты, сенатор поддержал предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона во избежание возможного шатдауна позволить законодателям закончить работу над законопроектами по годовому бюджету.

Если Конгресс примет предложение Джонсона, новых законопроектов по финансированию Украины или Израиля не будет до начала 2024 года.

В то же время пакеты помощи могут включить в проект закона об оборонном бюджете.

Ранее газета The Washington Post писала, что в Конгрессе США желание продолжать финансировать Украину "достигло нового минимума". Война в Израиле и миграционный кризис на южной границе с Мексикой лишь только усилили тенденции и могут стать "похоронным звоном для продолжающейся американской помощи" Украине.

Напомним, на днях помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал сложности с выделением помощи Украине из-за нежелания Палаты представителей утвердить запрос о поддержке Киева.