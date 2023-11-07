Демократы в Сенате США во вторник заблокировали попытки республиканцев быстро одобрить законопроект о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю без предусмотренных средств для Украины, который Палата представителей приняла на прошлой неделе.

Об этом пишет Reuters.

Демократы также обвинили республиканцев в Палате представителей США в том, что они играют в политику из-за событий в Израиле, поскольку привязывают помощь ему к сокращению финансирования Службы внутренних доходов США.

"Наши союзники в Украине не могут позволить себе задержку, как и наши союзники в Израиле", – заявила сенатор Пэтти Мюррей, которая возглавляет бюджетный комитет.

Сегодня американские чиновники призвали Конгресс утвердить 11,8 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки для Украины.

Также сегодня стало известно, что группа республиканцев в Сенате выдвинула борьбу с незаконными мигрантами в качестве условия для продолжения выделения помощи Украине. Республиканцы требуют ужесточения требований о предоставлении убежища на южной границе с Мексикой.