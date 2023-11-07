Борьба с незаконными мигрантами. Республиканцы в Сенате США выставили новое условие для помощи Украине
Группа республиканцев в Сенате выдвинула борьбу с незаконными мигрантами в качестве условия для продолжения выделения помощи Украине.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Они требуют ужесточения требований о предоставлении убежища на южной границе с Мексикой. Это условие "является первым шагом в том, что, как ожидается, станет мучительной борьбой за одобрение пакета".
Запрос Байдена по финансированию включал дополнительные средства на усиление пограничных операций, но президент не предлагал никаких изменений в миграционной политике в целом.
За последние два года число незаконных пересечений границы достигло рекордного уровня. Это спровоцировало среди прочего рост преступности и проблемы с фентанилом.
Республиканцы требуют от Байдена разобраться с внутренней проблемой, прежде чем просить деньги на Украину.
Ранее сообщали, что палата представителей хочет объединить финансирование Украины и охрану границ США.
Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основным направлением российских штурмов остается Авдеевка. Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города. На остальных участках нет существенных изменений.
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