Группа республиканцев в Сенате выдвинула борьбу с незаконными мигрантами в качестве условия для продолжения выделения помощи Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Они требуют ужесточения требований о предоставлении убежища на южной границе с Мексикой. Это условие "является первым шагом в том, что, как ожидается, станет мучительной борьбой за одобрение пакета".

Запрос Байдена по финансированию включал дополнительные средства на усиление пограничных операций, но президент не предлагал никаких изменений в миграционной политике в целом.

За последние два года число незаконных пересечений границы достигло рекордного уровня. Это спровоцировало среди прочего рост преступности и проблемы с фентанилом.

Республиканцы требуют от Байдена разобраться с внутренней проблемой, прежде чем просить деньги на Украину.

Ранее сообщали, что палата представителей хочет объединить финансирование Украины и охрану границ США.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основным направлением российских штурмов остается Авдеевка. Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города. На остальных участках нет существенных изменений.

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