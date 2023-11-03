Будущее Украины зависит от США.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в комментарии итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Наше будущее зависит от решений США, и мы верим, что администрация сможет найти решение. Мы находимся в решающем моменте, потому что внимание к Украине немного угасает, и мы хотели бы остаться в международной повестке дня. Война против России все еще продолжается, нам нужна помощь. Если бы мы потеряли американскую, сценарий был бы радикальным. Нам бы хотелось этого избежать", – сказал министр.

Он сравнил военные бюджеты Украины и России на 2024 год: 40,7 млрд долл. против 115 млрд.

"Мы тратим все наши доходы и все внутренние займы на финансирование Вооруженных сил, и без иностранной поддержки нам пришлось бы сократить многие невоенные расходы. У России есть шанс подождать, пока Украина больше не сможет этого терпеть. Но помощь в интересах Запада: если Украина падет, Россия может напасть на другие страны", - считает Марченко.

Потребности Украины в иностранной помощи в 2024 году составляют 42,9 млрд долл.

На фоне этой ситуации на страницах Washington Post в рубрике "Мнения" вышла выдержанная в очень тревожном тоне колонка о нежелании республиканцев финансировать Украину и шире - вообще абстрагироваться от этой войны.

Автор, писатель и журналист Джордж Уилл, полемизирует с сенатором Джей Ди Вэнсом, который заявил: "У Израиля есть достижимая цель. У Украины нет". Колумнист проводит аналогии с нынешним поведением республиканцев и их "изоляционизмом" времен Второй мировой войны.

Он пишет, что тогда республиканцы тоже выступали против участия США в европейской войне. Но в итоге история показала правоту тех политиков, которые выступали за вмешательство Америки.

Отметим, что США вступили в войну не по своей инициативе, а только после того, как Япония атаковала Перл Харбор, а ее союзник Германия объявила Америке войну. Если бы не эти события, то большой вопрос, вступили бы американцы в войну и когда именно.

Собственно, об этом пишет и Уилл.

"Лекарством от изоляционизма 1930-х годов стал Перл-Харбор. Будет ли лекарство от сегодняшнего изоляционизма таким же внезапным и неожиданным?" - задается вопросом автор.

Он считает, что "сейчас наступил самый опасный момент для США со времен Второй мировой войны", даже опаснее Карибского кризиса, поскольку в мире помимо Америки есть три "безрассудно управляемые" ядерные державы: Россия, Китай и КНДР.

"Люди с холодным взглядом в Москве и Пекине, должно быть, так же восхищены, как и поражены зрелищем американских популистов, культивирующих усталость от войны в стране, которая не проливает крови и тратит гроши из своего богатства", - пишет Уилл.

Он призывает восстановить двухпартийное единство, которое "позволило выиграть Холодную войну".

Ранее Денис Шмыгаль говорил, что Украина с начала года получила более 23 миллиардов долларов зарубежной помощи для покрытия дефицита бюджета. За счет такой помощи производятся практически все соцвыплаты.

Между тем Палата представителей Конгресса США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.