Президент США Джо Байден заблокирует законопроект о выделении помощи Израилю, если там не будет упомянута Украина.

Об этом заявили в бюджетном управлении Белого дома.

Вето Байдена последует, если такой документ будет согласован палатой представителей.

Такой поворот событий станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности" Вашингтона.

"Этот законопроект вреден для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности", - заявили в Белом доме.

Ранее республиканцы внесли законопроект о помощи Израилю - вопреки запросу Байдена, где объединялась помощь Тель-Авиву и Киеву.

Республиканцы предлагают дать 14,3 млрд долл. Израилю в отдельном законопроекте, а помощь Украине рассматривать отдельно.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что разделение помощи Украине и Израилю, как предлагают сделать республиканцы в Конгрессе, будет "разрушительным" для национальной безопасности США.

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