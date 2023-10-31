Россия выиграет войну, если США прекратят оказывать поддержку Украине.

Об этом заявил министр обороны Штатов Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

По мнению главы Пентагона, руководство РФ "чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины" и Москва "вскоре одержит верх".

"Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину, тогда Путин победит", - сказал руководитель американского оборонного ведомства.

По его словам, нынешние войны, в том числе в Украине, "определят глобальную безопасность в последующие годы", а действия Вашингтона позволят сформировать тот мир, который унаследуют дети и внуки.

Он полагает, что основная стратегия России заключается в том, чтобы "переждать Запад".

Кроме того, Остин убежден, что президент Украины Владимир Зеленский не преувеличивает, когда предрекает поражение Киева, комментируя возможность прекращения финансовой помощи со стороны Запада. Об этих высказываниях Зеленского в ходе визита в Вашингтон напомнил на слушаниях сенатор Дик Дурбин, демократ от штата Иллинойс.

"Он [Зеленский] выражался недвусмысленно. Он повторил это: мы проиграем в этой войне без финансовой поддержки США и НАТО. Министр Остин, он преувеличивал?" - спросил у главы Пентагона законодатель.

"Нет, он не преувеличивал, сенатор", - ответил глава военного ведомства США.

Остин также отметил, что поддержка Украины и Израиля является "инвестицией США в оборону и индустриальную базу".

"Это помогает нам восстановить наши запасы, дает нам дополнительные глубину и гибкость, которые помогают нам делать то, что мы делали на протяжении долгих лет по всему миру", - сказал глава Пентагона. Он подчеркнул, что США должны продолжать оказывать поддержку обеим странам.

Также на слушаниях коснулись темы атак на американские базы на Ближнем Востоке. Остин ушел от ответа на вопрос, станет ли убийство американских солдат в результате атаки Ирана или проиранских сил на базы США красной линией для Вашингтона. Этот вопрос ему задал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Остин только заявил, что в случае нападения на базы "США возложат ответственность на Иран".

Ранее Белый дом заявил, что разделение помощи Украине и Израилю, как предлагают сделать республиканцы в Палате представителей, будет разрушительным для национальной безопасности США.

Между тем украинская сторона уверена, что Киев не лишится военной помощи США.