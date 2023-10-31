Белый дом заявил, что разделение помощи Украине и Израилю, как предлагают сделать республиканцы в Сенате, будет "разрушительным" для национальной безопасности США.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Политизация интересов нашей национальной безопасности - это неудачный вариант. Требование компенсации за удовлетворение основных потребностей национальной безопасности США - таких, как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и российского империализма - было бы разрывом с нормальным двухпартийным процессом и могло бы иметь разрушительные последствия для нашей безопасности и альянсов в предстоящие годы", - заявила Жан-Пьер.

Республиканцы предлагают дать 14,3 млрд долл. Израилю в отдельном законопроекте, а помощь Украине рассматривать отдельно.

Напомним, новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон потребовал разделить помощь Израилю и Украине после внесения американским президентом Джо Байденом в Конгресс США законопроекта с запросом 106 млрд долларов.

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