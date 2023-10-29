США предупредили о повышении риска распространения конфликта на Ближнем Востоке на другие части региона, поскольку поддерживаемые Ираном группировки продолжают атаковать американские войска.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в комментарии телеканалу CBS, пишет CNN.

"Мы не теряем бдительности, потому что видим повышенные угрозы нашим войскам по всему региону и повышенный риск распространения этого конфликта на другие части региона. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать и предотвратить это", - сказал Салливан.

"Мы, конечно, принимаем все необходимые меры для защиты наших сил, усиления нашей бдительности и сотрудничества с другими странами региона, чтобы попытаться удержать этот конфликт, который сейчас происходит в Израиле и Газе, от перерастания в региональный конфликт. Но риск реален, и поэтому бдительность высока, а шаги, которые мы делаем для сдерживания и предотвращения этого, являются серьезными, систематическими и непрерывными", – добавил он.

Напомним, накануне президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что его страна не будет следовать предостережениям США от невмешательства в палестино-израильский конфликт.

Ранее в МИД Ирана предупредили Соединённые Штаты о возможном военном ответе. В своем обращении к Генеральной Ассамблее главный иранский дипломат заявил, что если боевые действия Израиля против ХАМАС не прекратятся, то США "не будут избавлены от этого огня".