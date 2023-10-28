"США не будут избавлены от огня". Иран пригрозил Штатам из-за атаки Израилем сектора Газа
Иран угрожает Соединенным Штатам в связи с боевыми действиями Израиля против ХАМАС.
Об этом сообщает газета The Times of Israel.
Издание пишет, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян только что завершил встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
В своем обращении к Генеральной Ассамблее главный иранский дипломат предупредил, что если боевые действия Израиля против ХАМАС не прекратятся, то США "не будут избавлены от этого огня".
Напомним, на днях в Иране предупредили о готовности без раздумий нанести ракетный удар по израильской Хайфе.
Ранее в Тегеране говорили, что если Израиль не будет атаковать территорию Ирана, то Тегеран не станет вмешиваться в конфликт Тель-Авива и группировки ХАМАС.
7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах. В Тель-Авиве называют цифру в 200 человек.
После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.
ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.
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