Иран угрожает Соединенным Штатам в связи с боевыми действиями Израиля против ХАМАС.

Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Издание пишет, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян только что завершил встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В своем обращении к Генеральной Ассамблее главный иранский дипломат предупредил, что если боевые действия Израиля против ХАМАС не прекратятся, то США "не будут избавлены от этого огня".

Напомним, на днях в Иране предупредили о готовности без раздумий нанести ракетный удар по израильской Хайфе.

Ранее в Тегеране говорили, что если Израиль не будет атаковать территорию Ирана, то Тегеран не станет вмешиваться в конфликт Тель-Авива и группировки ХАМАС.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах. В Тель-Авиве называют цифру в 200 человек.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

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