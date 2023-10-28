Иран может вмешаться в конфликт в Газе

Иран угрожает Соединенным Штатам в связи с боевыми действиями Израиля против ХАМАС.

Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Издание пишет, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян только что завершил встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В своем обращении к Генеральной Ассамблее главный иранский дипломат предупредил, что если боевые действия Израиля против ХАМАС не прекратятся, то США "не будут избавлены от этого огня".

Иран предупредил США об угрозе вмешательства

Напомним, на днях в Иране предупредили о готовности без раздумий нанести ракетный удар по израильской Хайфе.

Ранее в Тегеране говорили, что если Израиль не будет атаковать территорию Ирана, то Тегеран не станет вмешиваться в конфликт Тель-Авива и группировки ХАМАС.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах. В Тель-Авиве называют цифру в 200 человек.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа. 

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