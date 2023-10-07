Сегодня, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль. В стране объявлен сбор резервистов, заявлено о готовности к войне.

Публикуем последние новости, фото и видео с места событий.

Что происходит сегодня в Израиле

13.28 Израильские раввины призывают верующих евреев включить телефоны и вооружаться, несмотря на праздник и шабат, так как это вопрос спасения жизней.

13.27 В плен уже попало 57 израильских солдат, сообщают израильские СМИ.

Число погибших израильтян по предварительным данным составляет 22 человека.

В соцсетях публикуют кадры с поенной израильтянкой. Но непонятно - гражданская она или военная.

13.23 Кадры начала атаки ХАМАС по Израилю.

13.21 ХАМАС нанес удар по одной из крупнейших электростанций Израиля.

13.15 Последствия прилёта в одно из зданий в Израиле.

13.05 ХАМАС публикует кадры издевательств над телами убитых израильских солдат.

12.55 Жители Израиля публикуют у себя в социальных сетях видео происходящего в их городах.

12.43 Боевики ХАМАС используют для ударов по израильской армии беспилотники.

12.41 Сообщают о новых ракетных ударах по Израилю из Сектора Газа.

12.36 Для атаки на Израиль ХАМАС использует новый вид воздушных сил - стрелков-дельтопланеристов.

12.29 Еще видео из Израиля.

12.26 Армия Израиля обещает в ближайшие часы "обрушить всю силу" на Сектор Газа.

Тем временем ВВС Израиля уже наносит удары.

12.25 Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии "войны", а не в формате операции, пообещал, что противник "заплатит цену".

Он также заявил, что приказал зачистить от ХАМАС захваченные населенные пункты и объявил мобилизацию резервистов.

12.23 Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа, который захватил ХАМАС.

В соцсетях тем временем публикуют видео с израильтянами, которые прячутся от боевиков в мусорных баках.

12.20 МИД Украины осудил нападение на Израиль и поддержал право Израиля на самооборону.

12.18 ХАМАС заявил, что в ходе операции на территории Израиля захватило в плен около 35 израильских военных и поселенцев.

Также ХАМАС заявил, что масштаб их атаки "удивит врагов" и призвал арабское население Израиля принять участие в нападении.

12.17 Что такое "Война судного дня", на 50-летие которой ХАМАС начал вторжение в Израиль?

Война эта длилась с 6 октября по 25 октября 1973 года.

Она была начата коалицией арабских государств во главе с Египтом и Сирией как война-реванш за поражение от Израиля в ходе Шестидневной войны 1967 года, в ходе которой израильтяне взяли под контроль Синайский полуостров, весь Иерусалим и западный берег реки Иордан, а также Голанские высоты в Сирии. Подробнее...

12.15 В израильской прессе появляются вопросы к политическому и военному руководству, почему они оказались застигнуты врасплох вторжением ХАМАС.

"Весь Израиль задается вопросом: где ЦАХАЛ, где полиция, где безопасность? Это колоссальный провал, который привел к огромным последствиям", - заявил бывший глава ВМС Израиля Эли Марон, передает The Times of Israel.

Бивший руководитель разведки ЦАХАЛа Амос Ядлин упомянул отголоски войны Судного дня — "еще одной атаки, отмеченной провалом разведки, когда противник инициировал конфликт".

12.13 Тем временем полиция Израиля оценивает силы вторгшихся боевиков в 60 человек в 14 районах.

Правда, не очень понятно как такими малыми силами боевики смогли захватить уже 7 общин, о чем ранее сообщала армия Израиля, и войти в приграничные города.

12.11 В Секторе Газа, откуда началось нападение на Израиль, призывают к Джихаду и приветствуют боевиков, участвовавших в атаке.

12.05 В начале войны в Израиле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил США.

"Что может остановить маниакальную страсть Америки разжигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война в США", - написал Медведев.

12.00 Публикуем сводку событий по Израилю, куда началось вторжение ХАМАС:

- министр обороны Израиля заявил, что движение ХАМАС объявило его стране войну

- армия Израиля перекрывает все дороги в радиусе 80 километров со стороны сектора Газа. Особая зона включает Тель-Авив.

Министр обороны Галант объявил "особую ситуацию" на юге и в центре страны. Она позволяет военным ограничивать собрания и свободу передвижения.

- подтверждаются слухи о захвате в плен израильских военных. В СМИ курсирует информация что боевики ХАМАС захватили военную базу "Эрез" на границе Газа и Израиля

- ХАМАС утверждает, что выпустил 5000 ракет по Израилю, и объявляет операцию "Наводнение Аль-Акса".

Власти Израиля сообщают о как минимум пяти погибших от ракетных ударов. В соцсетях публикуется видео работы ПВО, а также кадры зачистки районов, захваченных ХАМАСом. Появилось видео стрельбы по гражданскому автомобилю, который после этого врезается в дерево.

11.25 В Иерусалиме в мечетях призывают мусульман к началу «священной войны» против Израиля.