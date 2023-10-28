В Израиле ответили на вопрос о начале наземной операции в секторе Газа, которое раньше в США назвали "ограниченным вторжением".

"Мы проводим зачистку и четкие действия, чтобы создать лучшие условия для оптимальных оперативных условий на местах", заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер в интервью ABC News.

"Мы намерены ликвидировать их возможности, уничтожить их правительство и сделать так, чтобы они никогда больше не могли использовать сектор Газа в качестве плацдарма против нашего народа", - добавил Лернер.

"Поэтому мы ищем противотанковые [средства], мы уничтожаем наблюдательные пункты и вступаем в бой с террористами там, где мы их обнаруживаем, на линии фронта или на периферии сектора Газа", - продолжил он, отметив, что войска будут проводить эти действия в течение нескольких дней.

В свою очередь представитель армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что сухопутные войска сегодня вечером "расширяют масштабы наземных маневров" в секторе Газа.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном перемирии в секторе Газа. Украина воздержалась.