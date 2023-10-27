Представитель армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что сухопутные войска сегодня вечером "расширяют масштабы наземных маневров" в секторе Газа.

Некоторые СМИ уже трактуют это как объявление о начале Израилем сухопутной операции. Но однозначно об этом пока сказать нельзя (атаки сектора Газа на земле ЦАХАЛ проводил и ранее). Стоит подождать дополнительной информации.

Также Даниэль Хагари подтвердил, что за последние несколько часов ЦАХАЛ увеличил количество авиаударов по сектору Газа: "Военно-воздушные силы наносят очень значительные удары по подземным целям".

Между тем движение ХАМАС утверждает, что сектор Газа был атакован Израилем "с суши, моря и с воздуха".

В свою очередь представитель палестинского общества Красного Полумесяца сообщил, что сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира.

Израильские военные уже опубликовали видео атаки сектора Газа с моря.

Тем временем в сети появилось видео на Газу с израильской стороны границы. На кадрах можно заметить взрывы.

Кроме того, репортер "Аль-Джазиры" Ваэль ад-Дахдух опубликовал видео из Газы, прокомментировав его следующим образом: "С нами не все в порядке, части тел повсюду, ракеты нацелены на всех, а бомбардировки не прекращаются ни на секунду".

Напомним, сегодня СМИ сообщают об "атаке Газы, которой еще не было с начала войны". В секторе отсутствуют связь и свет, гремят мощные взрывы.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.