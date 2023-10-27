В пятницу, 27 октября, по сектору Газа наносятся мощные удары.

Корреспондент Fox News пишет, что удары по Газе сейчас - самое безумное, что он когда-либо видел, самая сильная атака с начала войны.

Также ряд Telegram-каналов сообщают, что в секторе Газа полностью отключены интернет и связь.

В свою очередь корреспондент Al Jazeera считает, что наземная операция Израиля вот-вот начнется.

Власти сектора Газа, подконтрольные ХАМАС, подтверждают, что в Газе отключились интернет и связь.

Сервис Netblocks (который не зависит от ХАМАС) также отмечает резкий обвал числа подключений к интернету в Газе, передает Reuters.

Журналисты предполагают, что отключение интернета и связи может свидетельствовать о скором начале сухопутной операции в секторе Газа.

Между тем в сети появились фото и видео взрывов в Газе.

Напомним, накануне Управление ООН по правам человека назвало израильские авиаудары по сектору Газа военным преступлением - равно как и вторжение ХАМАС.

Тем временем газета The New York Times написала, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху опасается единолично одобрить сухопутную операцию в секторе Газа из-за падения к нему доверия общества и угрозы новых обвинений в случае провала операции.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах. В Тель-Авиве называют цифру в 200 человек.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.