Управление ООН по правам человека назвало израильские авиаудары по сектору Газа военным преступлением — равно как и вторжение ХАМАС.

Данное заявление сделала официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани, передаёт турецкое агенство Аnadolu.

"Мы обеспокоены тем, что совершаются военные преступления. Мы обеспокоены коллективным наказанием жителей Газы в ответ на жестокие нападения ХАМАС, которые также приравниваются к военным преступлениям. Коллективное наказание Израилем всего населения Газы должно быть немедленно прекращено", — заявила она на пресс-конференции в Женеве.

От квалификации событий в Газе как геноцида УВКПЧ воздерживается — Шамдасани отметила, что квалификацию преступлениям должен давать суд на основе назависимого расследования.

Накануне неправительственная организация по правам человека Amnesty International также заявила о военных преступлениях как ХАМАСа, так и Израиля в ходе нынешнего конфликта.

Израиль в ответ назвал Amnesty International "антисемитской" организацией.

Ранее в ООН заявили, что Израиль в Газе совершает преступления против человечности.

Мы также сообщали, что правозащитники из Human Rights Watch раскритиковали Израиль и ХАМАС за военные преступления.