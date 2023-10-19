Израиль совершает преступления против человечности в Газе, существует риск геноцида.

Об этом заявила специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека на палестинской территории Франческа Альбанезе.

"Организация Объединенных Наций и ее государства-члены должны активизировать усилия по достижению немедленного прекращения огня между сторонами, прежде чем мы достигнем точки невозврата. Международное сообщество несет ответственность за предотвращение и защиту населения от жестоких преступлений. Также необходимо немедленно привлечь к ответственности за международные преступления, совершенные израильскими оккупационными силами и ХАМАС", - сказала она.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Израиль планирует "непревзойденную по жестокости" операцию против ХАМАС.

Между тем наземное вторжение Израиля приближается. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил пехотным войскам, собравшимся на границе с сектором Газа, что они скоро увидят палестинский анклав "изнутри".

Также на западном берегу реки Иордан возникли новые столкновение палестинцев и израильской армии.