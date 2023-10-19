Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил пехотным войскам, собравшимся на границе с сектором Газа, что они скоро увидят палестинский анклав "изнутри".

Об этом заявили в офисе главы Минобороны Израиля, дав понять, что наземное вторжение приближается, пишет Al Arabia.

"Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Команда будет", - сказал министр.

Ранее агентство Reuters писало, что военная операция Израиля против ХАМАСа будет "непревзойденной по своей жестокости".

Также мы рассказывали об оценке западных СМИ, как может выглядеть наземное наступление Израиля в секторе Газа и какие у него перспективы.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

На 19 октября Белый дом анонсировал его обращение к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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