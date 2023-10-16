Президент США Джо Байден дал интервью телеканалу CBS, где затронул темы Украины и Израиля.

На вопрос, могут ли США одновременно помогать Киеву и Тель-Авиву, президент ответил утвердительно и сослался на то, что американцы - "самая могущественная нация".

"Мы - Соединенные Штаты Америки. Самая могущественная нация в истории мира. Мы можем позаботиться и об Украине, и о об Израиле и при этом сохранить нашу общую международную оборону. У нас есть возможности для этого. Мы обязаны это сделать", - сказал Байден.

Что же до операции Израиля в секторе Газа, то Байден ее одобрил и заявил о необходимости уничтожения ХАМАС, но предостерег Тель-Авив от оккупации палестинского анклава, заявляя, что это было бы "большой ошибкой".

При этом Байден считает, что вопрос создания независимого государства Палестина, к чему призвал в том числе Китай, не стоит на повестке дня.

Также Байден не считает необходимым участие войск США в конфликте, поскольку "Израиль имеет одну из лучших армий в мире".

Президент США отметил, что не имеет "явных доказательств" причастности Ирана к недавним атакам ХАМАС на Израиль, но предостерег Тегеран и ливанское движение "Хезболла" от вмешательства в войну.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США - самая влиятельная страна в мире и у неё хватит ресурсов, чтобы одновременно поддерживать и Израиль, и Украину.

Также США предупреждали Израиль о важности соблюдения международных правил ведения войны в борьбе с ХАМАС.