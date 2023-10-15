США могут и далее одновременно поддерживать Украину и Израиль.

Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

"Ради Бога, мы ведь США, самая могущественная страна за всю историю человечества. Мы в состоянии позаботиться об обеих, параллельно с этим поддерживая нашу обороноспособность на международных рубежах", - сказал Байден.

По его словам, у США "есть возможности делать это".

"И у нас также есть обязательства сделать это", - подчеркнул глава Белого дома.

Также Байден сказал, что США являются "незаменимым государством" по обеспечению международной безопасности.

Тем временем американские СМИ сообщают, что Белый дом намерен на следующей неделе внести для утверждения в Конгрессе объединённый пакет помощи Украине и Израилю.

Как заявил советник администрации президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Байден будет убеждать Конгресс в необходимости одобрить пакет.

По словам Салливана, пакет будет "значительно больше" двух миллиардов долларов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США - самая влиятельная страна в мире и у неё хватит ресурсов, чтобы одновременно поддерживать и Израиль, и Украину.

Напомним, в Белом доме рассматривался вариант о том, чтобы в один законопроект одновременно включить помощь Украине и Израилю.

Но в итоге в Конгресс был внесён законопроект о предоставлении отдельно Израилю военной помощи для ПВО на 2 млрд долларов.