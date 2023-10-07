Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года.

Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на собственные источники.

Как утверждается, стоимость пакета может достигнуть 100 миллиардов долларов.

"Некоторые чиновники полагают, что принятие единого пакета, размер которого может достигать 100 миллиардов долларов, может дать администрации Байдена наилучшие шансы обеспечить финансирование войны до выборов в ноябре следующего года", - пишет издание.

Как отметил источник, знакомый с ходом дискуссии, идея "большого пакета" поддерживается многими в администрации президента США.

Напомним, ранее Конгресс по настоянию республиканского большинства в Палате представителей исключил помощь Украине из временного бюджета до конца этого года.

Байден после этого призвал конгрессменов принять как можно скорее отдельный законопроект о помощи Украине.

Как мы сообщали, по оценке экспертов, США поставляют Украине 90% военной техники, а кризис в Конгрессе ставит эту помощь под угрозу.

Война в Украине идет уже 591-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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