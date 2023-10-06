Кризис в американском Конгрессе может поставить под угрозу будущую поддержку Украины.

Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок в комментарии Sky News.

По словам экс-дипломата, гонка за замену Кевина Маккарти на посту спикера Палаты представителей может "продолжиться еще довольно долго".

"Тогда вы получите реальные проблемы для Украины, потому что американцы поставляют около 90% военной техники, поступающей в Украину", – сказал он.

"Я сам не верю, что у Европы есть возможность восполнить это. Так что вскоре эти запасы начнут иссякать", – добавил экс-посол.

Дэррок заявил, что существует также "долгосрочная проблема", когда речь идет об американской поддержке Украины.

"Не только несколько правых республиканцев выступают против дальнейшей помощи Украине. Со стороны рядовых избирателей-республиканцев оказывается сильное давление с целью остановить это – и это давление говорит о многом", – пояснил он.

Без дальнейшей поддержки Запада, главным образом со стороны США, Киеву будет "очень трудно" продолжать войну в долгосрочной перспективе, заявил Дэррок.

Бывший посол также сказал, что победа Украины не произойдет раньше 2024 года, а потому, вероятно, возникнут "политические опасения", что война может продолжаться бесконечно.

"Если бы я был в Киеве, я бы беспокоился о том, что произойдет в следующем году, когда начнется сезон американских выборов", – добавил Дэррок.

Сегодня СМИ написали, что Счетная палата Евросоюза бьет тревогу, не зная, где взять денег на помощь Украине.

А в Белом доме на днях заявили, что Администрация США располагает средствами на продолжение поддержки Украины в течение двух месяцев.