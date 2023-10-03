Администрация США располагает средствами на продолжение поддержки Украины в течение двух месяцев.

Об этом заявил на брифинге 3 октября официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

У Кирби спросили, сколько в сложившейся ситуации с бюджетным кризисом Вашингтон сможет продолжать оказывать поддержку Киеву.

"Учитывая темпы, с которыми мы предоставляем помощь, речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того", - ответил он.

Представитель администрации подчеркнул, что сроки "зависят от ситуации на поле боя, объема пакетов предоставляемой помощи и того, что необходимо Украине".

Также он заявил, что оказание Вашингтоном помощи Киеву, возможно, позволяет не допустить более широкого конфликта с участием Вооруженных сил США. И что Пентагон располагает еще несколькими миллиардами долларов на помощь Украине, а предоставление оружия продолжится прежними темпами.

Вчера представитель администрации США Карин Жан-Пьер сообщила, что у Белого дома сейчас есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку.

А сегодня президент США Джо Байден поговорил по телефону о поддержке Украины с группой высокопоставленных союзников на фоне того, будущее американского финансирования Украины остается неопределенным.