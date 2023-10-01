Для дальнейшего финансирования американцами потребностей Киева в Украине в течение 45 дней не должно быть ни одного крупного коррупционного скандала.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По данным нардепа, во время переговоров в США украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским американцы на теме коррупции сделали особый акцент.

"Никакой ерунды или залета", - написал Железняк.

"Всем тем, кто в ОП рассказывал, что у нас в США "все ок", "все нас любят", "кого президент обнимет – тот и победит на выборах" надо закрыть рот. Просто не лезть туда, где они, очевидно, факапятся.

И нужно слушать тех, кто еще полгода говорил о надвигающихся проблемах", - считает нардеп.

Напомним, Конгресс США вчера утвердил временный бюджет страны на 45 дней, чтобы избежать остановки работы правительства, или шатдауна, исключив оттуда помощь Украине в размере 6,2 млрд долларов.

Теперь президент США Джо Байден рассчитывает, что Конгресс примет отдельный законопроект о поддержке Украины.

Также мы рассказывали, что пишут западные СМИ о принятии временного бюджета США без помощи Украине.