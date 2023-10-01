Украина не лишится военной помощи США по уже выделенным ранее средствам после того, как Конгресс исключил эту помощь из закона о временном бюджете.

Об этом заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.

Закон был принят вчера, чтобы предотвратить остановку финансирования правительства (шатдаун). Условием принятия со стороны республиканцев было исключение военных ассигнований на Украину и вынесение их в отдельный законопроект.

"У нас сейчас есть для использования минимум дополнительных 1,6 млрд долл. на оборонную помощь (PDA) + 1,23 млрд долларов прямой бюджетной помощи (это сентябрьский транш, только что перечисленный на счета Всемирного банка), плюс значительные суммы на энергетические и другие программы", - добавила она.

Сегодня мы сообщали, что президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней, в который не входит помощь Украине.

В то же время, Байден заявил, что американская поддержка Украины не должна быть прервана.

Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.