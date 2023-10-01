В воскресенье, 1 октября, в Украине идет 585-й день войны с Россией.

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1 октября

08:46 Ночью было шесть ракетных ударов по Запорожью и Матвеевке, сообщила ОВА.

В Запорожье возник пожар на одном из объектов инфраструктуры – известно о пострадавшем.

Возле Матвеевки расположен международный аэропорт "Запорожье".

08:45 Украина этой ночью сбила 16 из 30 "Шахедов", атаковавших со стороны Крыма, Азовского моря и Курска.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Напомним, удары БПЛА зафиксированы в Умани и Кривом Роге.

08:40 Ночью российские войска атаковали Кривой Рог беспилотниками. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг атаковал Кривой Рог беспилотниками. Один уничтожили защитники из ПВК "Восток". Но, к сожалению, произошли и попадания по гражданской инфраструктуре", - написал Лысак.

В результате обстрела возник пожар.

Также россияне обстреливали Никополь и Великомихайловскою громаду Синельниковского района из тяжелой артиллерии.

Повреждены линии электропередач и газопровод.

08:30 Сегодня ночью россияне атаковали Харьков зенитными ракетами С-300. В результате попадания на территории гражданского предприятия начался пожар.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Прошлой ночью, около 1:00, враг нанес ракетный удар по Харькову. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет, предварительно С-300, по территории гражданского предприятия, произошел пожар", - написал Синегубов.

07:55 Этой ночью Россия массированно атаковала ударными беспилотниками Черкасскую область, есть пострадавший.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Ночью враг массированно атаковал нашу Черкасщину ударными беспилотниками. К сожалению, есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно", - написал Табурец.

Предварительно пострадал один человек.