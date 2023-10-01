Анализируем итоги 585-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение.

По данным украинских военных пабликов, продолжаются тяжелые боевые действия к западу от Вербового, где ВСУ пытаются взломать российскую оборону. При этом канал Deep State пишет, что есть частичный успех у трассы Т-0803 севернее Вербового. Но украинцам не удается закрепиться у дороги, которая идет через Работино.

"Главная причина в том, что враг контратакует и делает это элитными подразделениями десантников", - сообщает Deep State.

По его данным, российские десантники воюют к северу и югу от Работино, атакуя с западной стороны (то есть во фланг наступающим украинским частям).

Российские паблики также пишут о контратаках россиян у Новопрокоповки к югу от Работино и со стороны Вербового и находящейся севернее Новофедоровки.

Также, по их данным, украинцы снизили активность и ушли в оборону на Времьевском выступе. Чем пользуются россияне, атакуя со стороны Приютного в направлении Ровнополя, а также в районе Урожайного и Старомайорского. Украина этих атак не подтверждала.

Что касается Бахмутского направления, то отдельные российские паблики стали вчера сообщать о захвате Орехово-Васильевки к северу от города. Правда, их данные разнились: от полного контроля до частичного. Сегодня они уточнили, что россияне вошли только на окраины села.

Украинские телеграм-каналы это опровергают со ссылкой на воюющих там офицеров ВСУ.

Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой, а также попытки ВСУ прорвать российские позиции в районе железнодорожной насыпи.

Севернее - на Лимано-Купянском направлении - Россия нарастила численность 25-й армии. Как заявил спикер Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

Также он рассказал о "вагнеровцах", которые появляются на фронте.

"Это довольно редкие случаи, мы фиксируем несколько буквально таких, что они приходят на какие-то руководящие, инструкторские должности, но никакой тактической угрозы они уже не несут и не будут нести", - сказал Евлаш.

Напомним, ранее Путин встретился с одним из бывших командиров ЧВК Андреем Трошевым, который пытается собрать из "вагнеровцев" новое подразделение в подчинении у минобороны РФ.

И судя по тому, что бывшие наемники Пригожина возвращаются на фронт, этот процесс уже идет.

Обстрелы

Ночью была очередная массированная атака "Шахедов". Украина, по заявлению Воздушных сил, сбила 16 из 30 беспилотников, атаковавших со стороны Крыма, Азовского моря и Курска.

Украинские власти рассказали о прилетах по промышленному объекту в Умани и в Кривом Роге.

В последнее время "Шахеды" действуют эффективнее ракет и с каждым своим налетом попадают в какие-то объекты. Причем даже официально называемый процент несбитых дронов велик - сегодня это, например, около 50%.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия доработала "Шахеды", чтобы они были сильнее защищены от средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, иранские дроны являются и без того непростой и малозаметной целью для средств ПВО. А последние доработки позволяют беспилотникам даже после попадания в поле действия РЭБ, после выхода из его зоны восстановить связь со спутником.

Что же до ракетных ударов, то здесь россияне били в основном баллистикой. Ночью было шесть ракетных ударов по Запорожью и Матвеевке. В Запорожье возник пожар на одном из объектов инфраструктуры. А возле Матвеевки расположен международный аэропорт "Запорожье".

Также ночью был ракетный удар по Харькову: три ракеты С-300 попали по территории предприятия, произошел пожар (российские паблики сообщают об ударах по Харьковскому бронетанковому заводу, Украина этого не подтверждает).

Украинские дроны, как заявляют в России, сегодня совершили дальние атаки по российской территории - Смоленску и Сочи.

В Смоленске, что почти в 290 километрах от границы Украины, они, судя по всему, пытались атаковать авиационный завод. В Сочи, как пишут украинские СМИ, удар был по вертолетной стоянке. Город расположен еще дальше - примерно в 600 километрах от сухопутной линии фронта. Но скорее всего дроны запускали со стороны моря.

Также власти РФ заявили о перехвате над Джанкоем двух украинских ракет "Гром-2".

Военные перспективы

Сегодня широко обсуждаются заявления западных представителей о войне в Украине.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что британские войска будут впервые после начала войны размещены в Украине.

Речь о военных инструкторах, которые будут обучать украинцев прямо на месте. Считается, что это будет эффективнее, чем "полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО".

После заявлений Шеппса зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что в этом случае британские инструкторы станут "законными целями" РФ и будут восприниматься "как военные НАТО".

Но позже премьер Британии Риши Сунак опроверг предложение своего министра и назвал его заявления "ложной информацией". Он сказал, что британские войска обучают украинцев исключительно в Великобритании.

По его словам, ситуация может измениться лишь после завершения боевых действий.

"Министр обороны имел в виду, что однажды в будущем вполне возможно, что мы проведем часть этого обучения в Украине. Но это на долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас - нет британских солдат, которые будут отправлены сражаться в нынешнем конфликте", - заявил премьер.

Отметим, что новый министр обороны Британии Шеппс не разбирается профессионально в военных вопросах. За последние четыре года он побывал уже на четырех министерских должностях в самых разных сферах - был министром транспорта, внутренних дел, энергобезопасности, теперь стал министром обороны. То есть, это обычный политический назначенец, не погруженный глубоко в предмет, которым он занимается, а потому вполне может делать какие-то случайные заявления.

Второй заявление, на которое также отреагировала РФ - слова главы комитета бундестага ФРГ по обороне Мари Штрак-Циммерман. Она сказала, что Украина имеет право наносить удары по России западным оружием.

"Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории агрессора. Совершенно независимо от того, где оружие было произведено и кто его предоставил", - заявила депутат от "Свободной демократической партии" в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Она добавила, что речь идет в том числе о Крыме.

"Нападение России на Украину противоречит международному праву. То, что Украина защищается, соответствует международному праву. Сюда же относится и атака на российские позиции. Это предотвратит ежедневный запуск сотен ракет, нацеленных на Украину", - добавила Штрак-Циммерман.

Также она призвала канцлера Олафа Шольца не медлить с решением о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Интервью с Циммерман озаглавлено: "Путин слишком напуган для атомной бомбы".

На это заявление Медведев пригрозил "ударами по немецким заводам".

"Глава комитета по обороне ФРГ с труднопроизносимой фамилией – требует немедленно поставить хохлобандеровцам ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии. Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву", - сказал Медведев.

"Эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой", - добавил он.

Отметим, что заявление Циммерман скорее всего является частью кампании за передачу Киеву ракет "Таурус", на что подталкивают канцлера Шольца. При этом официально Германия их передачи пока не подтверждала. А неофициально заявляется, что ракеты могут передать, если аналогичный шаг сделают американцы.

Однако пока ни Германия, ни США постава дальнобойных ракет не подтвердили. По неофициальной информации канцлер Шольц опасается, что это приведет к эскалации и угрозе прямого столкновения с Россией, чем как видим по заявлению Медведева, Москва уже прямо угрожает.

При этом, Запад пытается помочь Украине самой развернуть у себя производство ракет, которые смогут бить по России.

CNN пишет, что Украина потратит полтора миллиарда долларов на ракеты и дроны "для нанесения ударов по целям на российской земле". Так телеканал прокомментировал заявление премьера Дениса Шмыгаля об инвестициях в украинский ВПК.

Впрочем, развертывание такого производства может занять довольно продолжительный срок. Особенно под российскими обстрелами. То есть, новые линии ВПК нужно будет строить под землей или выводить за пределы Украины (но тогда эти ракеты не будут считаться "произведенными в Украине").

Тем временем на фронте есть проблемы не менее насущные - и как их решать, пока вопрос. Украинские военные испытывают нехватку комплектующих для дронов из-за Китая, и это дает преимущество РФ на поле боя, пишет New York Times.

"Китайские поставщики сократили свои продажи 1 сентября, когда вступили в силу новые правила, ограничивающие экспорт компонентов дронов", - говорится в статье.

Тем не менее, украинские волонтеры ищут "все возможные способы экспорта дронов из Китая", поскольку это самый крупный их производитель в мире.

Но китайские фирмы теперь требуют от покупателей из Украины использовать сложную сеть посредников, аналогичную той, которую Россия использовала, чтобы обойти западный экспортный контроль.

"Эти препятствия увеличивают преимущество России", - пишет NYT.

По данным таможенной отчетности, прямые поставки китайских дронов в Украину с января по июнь составили эквивалент чуть более 200 000 долларов. За тот же период Россия закупила аналогичных дронов на 14,5 миллионов долларов.

Поэтому Киеву приходится искать все более изощренные способы обходных поставок, включая контрабанду, пишет издание.

Россия же может скоро получить не только снаряды от КНДР, но и новые ракеты от Ирана. Такая оценка прозвучала от председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра во время визита в Израиль.

По его мнению, это уже фактически согласовано между двумя странами. Напомним, эксперты предполагают, что Россия может купить у Тегерана дальнобойные баллистические ракеты "Fateh" и "Zolfaghar", которые бьют на расстояние 300-700 километров, после того как в середине октября истечет срок действия эмбарго ООН на экспорт ракет из Ирана.

Если говорить о временных рамках войны, Россия готовится воевать еще несколько лет, считает британская разведка. Москва в следующем году потратит на оборону до 30 процентов от всех своих расходов.

Как сообщает Лондон со ссылкой на утечки документов из минфина РФ, оборонный бюджет хотят увеличить на 68% по сравнению с 2023 годом. По мнению разведки, Москва будет в состоянии поддерживать такой уровень расходов.

"Эти цифры позволяют предположить, что Россия готовится к еще нескольким годам боевых действий в Украине", - делает вывод британское минобороны.

Ранее министр обороны РФ Шойгу заявлял, что Россия выполняет программу развития армии, рассчитанную до 2025 года.

Конгресс США и помощь Украине

Вчера нижняя палата Конгресса утвердила законопроект Республиканской партии о предотвращении шатдауна (остановки работы правительства).

Из принятого временного бюджета убрали помощь Украине в размере 6 миллиардов долларов, что обеспечило голоса республиканцев.

Закон уже утвердил Сенат и подписал Байден - и теперь правительство США получит краткосрочное финансирование на 45 дней.

Вопрос Украины для республиканцев был принципиальным. Они активно противятся тому, чтобы Белый дом включал его в законы, которые касаются других статей расходов.

Основное требование республиканцев, контролирующих Палату представителей Конгресса - все деньги по Украине принимать в рамках отдельных законопроектов. Чтобы обсуждение этих сумм не тормозило другие статьи расходов, необходимых США.

У Байдена уже выразили надежду, что спикер нижней палаты Маккарти внесет в Конгресс отдельный законопроект по Украине. Хотя пока вопрос, проголосуют ли за него республиканцы - иначе зачем бы они изымали эту статью из бюджетного законопроекта. И если проголосуют, то какая там будет заложена сумма.

Сам Маккарти уже сказал, что для него приоритетнее укрепление границ Америки от мигрантов, чем помощь Украине.

"Приоритетом для меня является Америка и наши границы. Нужно убедиться, что Украина имеет необходимое ей оружие, но я твердо поддерживаю в первую очередь вопрос границы. Поэтому нам нужно найти способ сделать это вместе", - заявил он в эфире CBS.

В Украине тем не менее уверены, что не лишатся военной помощи США. Однако, судя по заявлениям официальных лиц, это касается лишь выделенных ранее средства, а не новых пакетов помощи.

"У нас сейчас есть для использования минимум дополнительных 1,6 млрд долл. на оборонную помощь (PDA) + 1,23 млрд долларов прямой бюджетной помощи (это сентябрьский транш, только что перечисленный на счета Всемирного банка), плюс значительные суммы на энергетические и другие программы", - заявила посол США в Украине Оксана Маркарова.

Так или иначе, но поведение республиканцев, давших по сути "первый бой" Байдену по украинскому вопросу, весьма показательно. Если так пойдет и дальше, то объемы военной помощи Украине со стороны США могут быть существенно урезаны.

И в целом это довольно тревожный звонок для Киева, о том, что на фоне затягивая войны и отсутствия перелома на фронте, тема помощи Украины в США отходит на второй план.

Тем более, на фоне постоянных коррупционных скандалов, которые возникают в сфере военных закупок в Украине. Как заявляет депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Киев уже получила от Вашингтона предупреждение, чтобы в стране в течение 45 дней (действия временного бюджета) не было никаких коррупционных скандалов.

К слову, с 1 октября в США закончился и ленд-лиз для Украины, который так на практике и не заработал.

Закон о ленд-лизе (дословно переводится как "давать взаймы, в аренду"), который президент США Джо Байден подписал в прошлом году на 9 мая, был рассчитан до конца 2023-го финансового года, который истек 30 сентября.

В Украине этот закон называли "историческим шагом", и долгое время новости и аналитика о нем не сходили с информационных лент.

Предполагалось, что закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, в частности, СССР, без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой платежа.

Технически закон давал Байдену право передавать Украине и другим странам оружие без традиционных для этого юридических и коммерческих процедур.

Но в реальности ленд-лиз вообще никогда не работал, поскольку США и так давали Украине оружие, причем без всякой оплаты и условий, что чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз. Именно этим (отсутствием для Украины необходимости вообще платить когда-либо за поставленные вооружения) представители Белого дома и объяснили тот факт, что механизм ленд-лиза США не использовали.

Выборы в Словакии и Украина

Партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который выступает против поддержки Украины, победила на выборах в парламент. "Направление — социальная демократия" (SMER) Фицо получает 23,29%.

Второе место занимает либеральное движение "Прогрессивная Словакия" (17,06%).

На третьей позиции - партия экс-премьера и бывшего соратника Фицо Петера Пеллегрини "Голос — социальная демократия" (HLАS). Она получила 14,95%.

От позиции HLАS (с кем она вступит в союз) и будет зависеть во-многом кто сформирует коалицию - партия Фицо или его оппоненты из "Прогрессивной Словакии".

Пеллегрини в последнее время дистанцировался от Фицо, но эксперты накануне выборов не исключали, что "Голос" может все-таки войти в коалицию со SMER. К этой коалиции может присоединиться и националистическая партия SNS.

В случае, если "Голос" присоединится к "Прогрессивной Словакии", в коалиции также могут войти SaS и Христианские демократы (KDH).

Фицо выступает не только против помощи Украине, но и призывает к переговорам Киева и Москвы.

"Это (война в Украине - Ред.) огромная трагедия для всех. Если SMER будет формировать правительство, будем делать все и на площадке Евросоюза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры", – сказал Фицо на пресс-конференции по итогам голосования.

Вчера СМИ цитировали другое заявление Фицо на эту тему. "Лучше 10 лет вести мирные переговоры и прекратить военные действия, чем позволить украинцам и русским убивать друг друга еще 10 лет безрезультатно", - сказал экс-премьер.

Победу Фицо поприветствовал премьер Венгрии Виктор Орбан. А вот западные СМИ уже бьют тревогу. "Исход выборов может изменить контуры того, что было единым фронтом в Европе в отношении конфликта в Украине", - пишет New York Times.

"Победа партии Smer под руководством Фицо может стать признаком того, что Европа склоняется к популистским силам, которые извлекли выгоду из растущей стоимости жизни и беспокойства людей из-за конфликта в Украине. Фицо намерен прекратить поставки оружия Киеву и воспрепятствовать санкциям ЕС против России", - пишет Washington Post.

Хотя Словакия и небольшое государство, она граничит с Украиной (то есть является транзитной) и имеет право голоса в НАТО и ЕС, где ключевые решения (в том числе и по санкциям против России, и по помощи Украине) принимаются только единогласно. И, если Фицо удастся сформировать коалицию и взять власть, это может создать ряд проблем для Киева.

Например, Фицо может подобно Венгрии запретить транзит военных грузов в Украину, а также больше не передавать оружие для нужно ВСУ.

Какие могут быть последствия для Украины - мы разбирали здесь.