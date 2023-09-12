В соседней Словакии, которая до сих пор активно помогала Украине, после предстоящих 30 сентября внеочередных парламентских выборов может вернуться к власти считающийся пророссийским экс-премьер Роберт Фицо, который осудил санкции против РФ и обещал в случае победы не только прекратить поставки оружия Киеву, но и по примеру Венгрии потребовать, чтобы по словацкой территории вообще не шла военная помощь Киеву (Словакия играет роль важного транзитного и ремонтного узла для поставок техники и боеприпасов для нужд ВСУ).

Уже после российского вторжения, в прошлом году, Фицо в своем твиттере заявлял, что войну в Украине начали "украинские фашисты" в 2014 году, а вернуть аннексированный Крым невозможно. Он также ставил под вопрос украинскую версию о массовых убийствах мирных жителей в Буче.

А еще публиковал в соцсетях секретные данные о транспортировке по словацкой территории комплексов С-300, за что его обвиняли чуть не в шпионаже в пользу России.

Фицо пытался заблокировать передачу военной техники в Украину - Словакия была одной из первых стран НАТО, которая в 2022 году передала Киеву систему противовоздушной обороны - советский ЗРК С-300. Весной этого года Братислава также отдала Киеву весь парк своих истребителей - 13 МиГ-29.

Анализируем, чего ждать от словацких выборов и каковы могут быть последствия победы политсилы Фицо.

Итальянская мафия и Орбан

По данным соцопросов, шансы Фицо вернуться в премьерское кресло велики. Его оппозиционная партия Smer (расшифровывается как "Курс - социальная демократия"), по данным агентства Ipsos, лидирует с почти 20% поддержки, которая с мая выросла на 4%. На второе место вышла "Прогрессивная Словакия" с 16%, партия "Глас" под руководством бывшего соратника Фицо, еще одного бывшего премьера Пеллегрини которая в мае получила около 16%, а до этого вообще лидировала, оказалась на третьем месте с показателем 14,9%. Также преодолеть пятипроцентный барьер смогут еще пять партий.

Партии, которые входят в недавно распавшуюся правительственную коалицию набирают немного: "Мы - семья" (8,5%) и «Свобода и солидарность" (нынче 6,4%). Бывшая правящая партия не набирает и 5%.

проевропейская, проатлантическая консервативная партия «Обыкновенные люди» (по-словацки — OľaNO), заручившаяся поддержкой 25,02% избирателей и имеющей 53 мандата. Её лидер Игор Матович построил кампанию на лозунгах борьбы с коррупцией и смене элит, и народ к нему прислушался. Вместе с ним в правительство наверняка войдут умеренные евроскептики из партии «Свобода и солидарность» (6,22% и 13 депутатских кресел) и либералы из партии «За людей» бывшего президента Киски (5,77% и 12 мандатов).

Оставшиеся места в парламенте (каждая — по 17 кресел) получили умеренные националисты из партии «Мы — семья» (8,24%), а также крайние националисты-русофилы из Народной партии «Наша Словакия» (7,97%). Кампанию им могли составить сторонники президента Чапутовой из блока леволиберальной «Прогрессивной Словакии» и консервативной партии «Вместе». Однако для блоков проходной барьер — 7%. Потому даже при результате в 6,96% в парламент они не попали.



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/03/02/antirossiyskiy-razvorot-slovakii-itogi-vyborov

Фицо был премьером в течение двух сроков, возглавляя страну в общей сложности десять лет. Пять лет назад он был вынужден уйти в отставку из-за массовых протестов против коррупции на высоком уровне, когда десятки тысяч человек вышли на улицы после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты. 27-летний журналист издания Aktuality.sk расследовал коррупцию в правительстве Фицо и его связи с итальянской мафией – калабрийской "Ндрангетой".

Сейчас же Словакия переживает затяжной политический кризис. Прозападное правительство страны развалилось: министр сельского хозяйства Валчан ушел в отставку из-за коррупционного скандала, а глава МИД Качер – из-за публичного конфликта с премьером Гегером. Последний тоже лишился поста. При этом еще год назад правящая коалиция потеряла большинство в парламенте из-за демарша союзников из партии SaS.

Страной до выборов руководит правительство технократов во главе с действующим заместителем председателя Национального банка Словакии – Людовитом Одором. Интересно, что Одор – этнический венгр и является первым в истории Словакии венгром в должности премьера.

"Украинский вопрос на словацких выборах играет важную роль. Одной из причин развала Кабмина называют рекордно быструю передачу Украине 13 МиГ-29, что связывают с политическими подковерными играми и что вызвало разноречивые мнения в обществе. Сам Фицо всегда считался "пророссийским", он такой себе словацкий Орбан. Guardian так и написал, что Фицо "расточает похвалы Москве и моделирует себя по образцу" премьера Венгрии Орбана. Эксперты считают, что в случае его победы политический курс Словакии изменится, и страна начнет поддерживать президента Путина. Или как минимум превратит Словакию, одного из самых стойких сторонников Украины, в нейтральную сторону, более симпатизирующую Москве", - рассказал "Стране" словацкий журналист Михал Ковач.

Как отмечает Deutsche Welle, в случае победы Smer на выборах Орбан впервые получит союзника в "вышеградской четвёрке" (объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии).

О том, что позиция Братиславы может стать "более похожей на внешнюю политику" Орбана после возможной победы Фицо на выборах, заявила и президент Словакии Зузана Чапутова в интервью Politico.

Как прогнозирует Deutshce Welle, "почти неограниченная солидарность Словакии с Украиной может скоро закончиться".

"И если все четыре правительства, находившиеся у власти в течение последних трёх с половиной лет, были явно проукраинскими и прозападными, то настроение словацкого общества за последний год значительно изменилось в пользу России", - пишет Deutsche Welle.

Фицо 58 лет, он юрист по образованию, специалист по уголовному праву, темой его диссертации была практика смертной казни в Чехословакии (Чехия и Словакия отделились друг от друга в 1993 году). В свое время состоял в коммунистической партии и оставался в ее рядах даже после победы Бархатной революции и падения власти коммунистов. Затем присоединился к умеренной Демократической левой партии, а позже создал собственную партию Smer.

"Айсберг под названием Украина"

Общественное мнение по украинскому вопросу разделено. По данным соцопроса АКО, за продолжение военной помощи Киеву выступают 43%, против - 51%, что эксперты связывают с растущим недовольством ростом цен и инфляции, который часть населения связывает с войной в Украине. Фицо винит в экономических проблемах в том числе украинских беженцев (их в Словакии более 300 тысяч). А недавний опрос Eurobarometer показал, что, по мнению 57% словаков украинские беженцы наносят ущерб экономике страны.

"В отношении словаков к Украине играют роль несколько факторов. Во-первых, часть общества действительно считает, что они кормят беженцев, что те отбирают у них рабочие места. Во-вторых, многие в целом устали от темы войны. И в-третьих, из-за близости к Украине словаки переживают, чтобы война не перекинулась на их территорию, и некоторые считают, что Украина должна согласиться на переговоры с Россией и пойти на уступки ради достижения мира. В более широком смысле многие считают, что правительство Фицо эту тему умело использует, поэтому его популярность растет. Впрочем, учитывая небольшой разрыв между Smer и главными соперниками по выборам, даже в случае победы партия не будет иметь права на формирование однопартийного правительства, то есть не получит всей полноты власти. Однако решающий голос все же может остаться за ней", - говорит Ковач.

"Словакия куда более значима, чем кажется Европе. 30 сентября в этой небольшой европейской стране пройдут парламентские выборы, последствия которых будут ощущаться далеко за её пределами, - пишет Guardian. - Вскоре в стане ЕС и НАТО может появиться новый нарушитель спокойствия. В случае победы Фицо существует опасность того, что страна совершит разворот на 180 градусов и поддержит Владимира Путина".

В целом риторика Фицо идет в фарватере российской - не только об "украинских нацистах" и "Крымнаше", но и шире о геополитике. Как заявили Guardian в партии Фицо Smer, войну в Украине там воспринимают как "опосредованную войну, которую Соединённые Штаты ведут против России на украинской земле".

Guardian приводит данные Центра демократии и устойчивости, согласно которым лишь 40% жителей Словакии полагают, что основная ответственность за войну в Украине лежит на России (самый низкий показатель среди стран Центральной и Восточной Европы). В то время как 50% граждан Словакии считают США угрозой для безопасности страны (несколько лет назад этот показатель был значительно ниже).

Следующее правительство, говорят эксперты, будет просто вынуждено учитывать общественное мнение, которое не считает помощь Украине приоритетной.

"Нынешняя парламентская и правительственная коалиция натолкнулась на айсберг под названием Украина, поскольку само словацкое общество разделено приблизительно поровну на сторонников России и сторонников Украины. Но в то же время социология этим летом показывала, что 76% словаков выступают против санкций в отношении России, а 69% отвергали военную помощь Украине. При этом, вопреки общественному мнению, словацкое правительство шло на беспрецедентные вещи и передало Украине и систему ПВО, и все свои 13 МиГ-29, и другое вооружение и помощь. Это, вкупе с другими политическими скандалами, и стало причиной необходимости перезагрузки словацкой политической системы. И сейчас в битве словацких экс-премьеров (потому что основные партии возглавляют бывшие главы правительств) любой из победителей будет вынужден ориентироваться на общественное мнение. Пока что у Фицо и его союзников больше шансов на победу, нежели у действующей коалиции. Сам Фицо чем-то похож на Орбана во внутренней политике - сильный лидер с опорой на консервативную часть общества, традиционные ценности, на словацкий суверенитет. Но даже если Фицо не победит, любая следующая коалиция будет пытаться разрулить кризис и, скорее всего, словацкая поддержка Украины будет ослабевать. Если же Фицо станет премьером, то скорее всего Словакия последует курсом Венгрии, когда самые большие финансовые, гуманитарные инициативы после прений с ЕС будет поддерживать, и в то же время будет блокировать военную и военно-техническую помощь Украине. Словакия будет способна только копировать политику Венгрии, но не сможет единолично остановить тот объем помощи, который выделяется Украине в рамках ЕС и НАТО, хоть и использует этот вопрос в ходе своих торгов", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

В целом, внимание к войне в Украине в Европе будет неизбежно проседать, говорит эксперт.

"Правые и левые силы в Европе будут пытаться использовать эту ситуацию, чтобы сбросить существующие коалиции и правительства. Нам надо быть к этому готовыми. Все равно все финальные решения по Украине в Европе будут приниматься в треугольнике Брюссель-Париж-Берлин, и, конечно, ключевым партнером Украины будут оставаться США, от которых определяюще будет зависеть дальнейший ход войны", - резюмирует Бортник.