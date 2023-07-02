Украина и Словакия планируют совместно создать гаубицу калибра 155 мм - СМИ
Украинский и словацкий вооруженные заводы договорились о создании новой 155-мм самоходной артиллерийской установки. Она будет построена на базе самоходной гаубицы Eva.
Об этом пишет словацкое издание Denník E.
Сообщается, что цель этого сотрудничества - адаптация словацкой самоходной гаубицы Eva к украинским требованиям и интеграция технических решений со стороны украинских партнеров.
Партнерами в разработке новой САУ со словацкой стороны выступает государственная компания Konstrukta Defence, а с украинской – Краматорский завод тяжелого станкостроения, который производит собственные гаубицы.
Отмечается, что обе компании уже подписали меморандум о сотрудничестве.
Ранее мы также писали, что "Укроборонпром" совместно с неназванной страной НАТО запустил производство 125-мм снарядов для танковой пушки.
Война в Украине идет 494-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.