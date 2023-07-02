Украинский и словацкий вооруженные заводы договорились о создании новой 155-мм самоходной артиллерийской установки. Она будет построена на базе самоходной гаубицы Eva.

Об этом пишет словацкое издание Denník E.

Сообщается, что цель этого сотрудничества - адаптация словацкой самоходной гаубицы Eva к украинским требованиям и интеграция технических решений со стороны украинских партнеров.

Партнерами в разработке новой САУ со словацкой стороны выступает государственная компания Konstrukta Defence, а с украинской – Краматорский завод тяжелого станкостроения, который производит собственные гаубицы.

Отмечается, что обе компании уже подписали меморандум о сотрудничестве.

Ранее мы также писали, что "Укроборонпром" совместно с неназванной страной НАТО запустил производство 125-мм снарядов для танковой пушки.

Война в Украине идет 494-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.