Португалия объявила о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом сообщило министерство национальной обороны страны.

Пакет включает в себя 14 бронетранспортеров M113 и комплект 105-мм гаубиц.

Как отмечается, этот новый пакет военной техники дополняет 180 тонн боеприпасов и 5 бронированных машин медицинской поддержки, о которых было объявлено ранее.

Ранее мы сообщали, что португалия передаст Украине беспилотники Tekever.

Напомним, португалия передала Украине три танка Leopard 2A6.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.