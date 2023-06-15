Германия передала Украине новую военную помощь. Что войдет в поставку
Германия передала новую военную помощь Украине.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
В нее вошла небоевая и, в основном, автомобильная техника, а именно:
- две бронемашины для разминирования WISENT 1;
- 16 грузовиков Zetros;
- 300 тысяч наборов первой помощи;
- седельные тягачи и полуприцепы.
Отметим, что бронированная машина WISENT 1 обладает модифицированным корпусом танка Leopard 1. Техника оснащена высокой баллистической защитой и защитой от мин, что обеспечивает максимально возможную безопасность экипажу.
Ранее в Германии заявили, что не смогут заменить Украине каждый танк, потерянный в ходе наступления.
Тем временем в МИД Украины призвали Германию передать больше танков Leopard 2 и другой бронетехники для контрнаступления ВСУ.
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Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.
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